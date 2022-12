Basket. Buoni risultati per le giovanili della Pallacanestro Alassio: spicca il successo dell'under 19

Negli ultimi giorni, con la Serie D ferma, sono state protagoniste le giovani leve della Pallacanestro Alassio.

Bilancio in parità per l'Under 19 e l'Under 13, vincono Under 15, Aquilotti-Gazzelle, Scoiattoli-Libellule mentre referti gialli per Under 17, Under 14 femminile e Under 13. Amichevole per gli u14.

Under 19: contro il Bordighera ottime risposte da tutti i ragazzi scesi in campo

Partita condotta dal primo minuto che ha dato la possibilità di dare tanti minuti a tutti e di vedere andare a referto ogni giocatore a disposizione. Ritorno e debutto in Under 19 di Davide Martini autore di 7 punti.



ABC PONENTE 83 - RN BORDIGHERA 31 (20-8, 43-15, 62-22)

ABC: Manzo 8, Robaldo 2, Manfredi M. 5, Pezzolo 14, Filippi 13, Marengo 8, Giribaldi 6, Arrighetti 12, Parodi 2, Tassinari 6, Martini 7. All. Accinelli-Ciravegna





Under 19: sconfitta a Sanremo per gli alassini

Partita particolare a Sanremo per l'under 19 della Pallacanestro Alassio che parte bene, ma nel secondo quarto iniziamo a sbagliare troppo. Dopo la pausa subito i savonesi allungano, ma nella seconda parte subiamo la zona avversaria e 5 triple di fila senza errori da parte dei sanremesi con un metro arbitrale abbastanza incomprensibile compromettono l'incontro. Nel quarto quarto gli ospiti non riescono a svoltare la partita e non possiamo far altro che fare i complimenti alla solida partita degli avversari.



BVC Sanremo 61 - Abc 51 (10-18, 15-6, 23-16, 13-11)

ABC: Manzo 1, Robaldo 9, Manfredi 6, Pezzolo 6, Marengo 11, Giribaldi 2, Martini 2, Venzo, Parodi, Lazzari 14.

UNDER 17: sconfitta sfortunata nel finale

Gli Under 17 giocano una partita contraddistinta da tanti e forse troppi errori al tiro contro un Maremola molto tattico e che, come tutte le squadre affrontate in questo campionato, ci è superiore per chili e muscolarita' ma per ciò basterà avere pazienza e aspettare il normale sviluppo fisico senza particolari ansie da risultato.Questo non è un periodo facile, purtroppo tantissimi sono gli ammalati e la condizione fisica non è delle migliori. Speriamo di poter riprendere presto ad allenarci con intensità e soprattutto continuità, cosa che a causa di infortuni e influenze non ci è stato possibile fare nell'ultimo periodo. Da sottolineare i miglioramenti di chi si è potuto sempre allenare e ci fa piacere evidenziare le prestazioni di Biraghi, Digitali e Zanelli.

ABC ALASSIO 55 - MAREMOLA 67

Under 17: in partita per 25 minuti poi il calo con Vado

Una gara è equilibrata per larghi tratti nonostante il nuovo totem biancorosso che condiziona sia in attacco che in difesa per essere una presenza costante dentro l'area dei 3 secondi. I pochi allenamenti di squadra per malattia fanno si che ci affidiamo troppo ad iniziative personali.

VADO 66 - ABC ALASSIO 44

Under 15: referto rosa a Varazze con una gara in crescendo

Trasferta in 8 a Varazze causa malattie e i ragazzi scendono in campo un po' contratti. Solo dopo l'intervallo lungo allunghiamo decisamente e ciò che è stato rimarcato in Under 17 in questa categoria è ancora più evidente con troppe iniziative individuali e poco gioco corale ma l'augurio è che dopo la pausa si possa recuperare tutti gli effettivi e migliorare.

VARAZZE 21 - ABC ALASSIO 79

UNDER 14 MASCHILE: amichevole interna

A causa della richiesta di rinvio di Uisp Rivarolo in u14 elite, con diversi 2008 e i 2009, abbiamo disputato una bella amichevole interna molto utile in vista della ripresa nel 2023: la partita è stata combattuta con i BEFANI avere la meglio sui BABBI.

UNDER 14 FEMMINILE: contro Pegli una lezione da portare da esempio

Seconda di campionato e dopo la vittoria con BK Cairo ci tocca la quotata Bk Pegli: "Partita affrontata con la mentalità sbagliata dove ha prevalso la paura di affrontare una squadra ben organizzata e intensa che ci ha destabilizzato.



Sicuramente questa dev’essere una lezione da metabolizzare e non ripetere più. Fortunatamente con la pausa natalizia avremo la possibilità di rivedere determinate situazioni, prepararci psicologicamente e fisicamente ad affrontare le prossime gare del campionato. Da rimarcare che nel 3x3 consueto di fine partita abbiamo sfiorato il colpaccio cedendo di un solo punto:



Pall. Alassio 24 - Bk Pegli 75



Pall. Alassio 7 - Bk Pegli 8



UNDER 13: buona intensità ma tanti errori contro la capolista

In trasferta a Taggia giochiamo contro la capolista e nonostante il referto giallo disputiamo una buona prova con, purtroppo, tanti errori che potevano tenerci ancora più in partita. Contro una squadra che ha un'ottima individualità abbiamo giocato punto a punto cedendo di 11 lunghezze.



OLIMPIA 51 - ABC Alassio 40

UNDER 13: Dopo un brutto inizio superiamo Finale e cogliamo il quarto referto rosa

Inizio traumatico per gli Under 13 che dopo un brutto inizio sono sotto di 10 punti. Tempo di riordinare le idee e si recupera dal secondo quarto in avanti nonostante gli ancora troppi errori in fase conclusiva. Quattro vittorie e due sconfitte sono il bilancio di questo gruppo che a tratti fa anche vedere belle soluzioni offensive



ALASSIO 50 - FINALE BK 23



AQUILOTTI-GAZZELLE Junior (2013): Bella trasferta a Finale Ligure e tante mini partite

Siamo andati a Finale Ligure dove abbiamo disputato l'ultima gara del 2022. Cinque tempo vinti su sei ma soprattutto tanto



divertimento per i minicestisti e le minicestiste scesi/e in campo.



- FINALE BK 8 - Pall. Alassio 16



SCOIATTOLI-LIBELLULE: Con Cairo anche tre tempi extra con tanto divertimento

Arriva a farci visita il Bk Cairo e riusciamo a vincere le tante mini partite ma quel che più conta è che tutti abbiano avuto tanto spazio e che si siano disputati anche tre tempi extra per far giocare più possibile i bimbi e le bimbe. Un GRAZIE particolare a Gabri, Indra e Mario per l'aiuto!



- Pall Alassio 24 - BK CAIRO 8