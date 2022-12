Calcio: Sanremese, nuova licenza per Stefano Prato ora può allenare portieri di Serie C e di tutti i settori giovanili

Nuovo riconoscimento per l’allenatore dei portieri della Sanremese Calcio, Stefano Prato. Dopo oltre due mesi di corsi in presenza ed online, Prato ha ottenuto la prestigiosa licenza Uefa GK B che permette di allenare gli estremi difensori della Serie C e di tutti i settori giovanili, comprese le squadre Primavera.

Questa nuova abilitazione studiata dall’Uefa, in collaborazione con alcuni importanti allenatori (tra cui Gianluca Spinelli, ex Genoa, ora nello staff del PSG), ha valenza europea e darà la possibilità di allenare in tutto il continente.

Prima di raggiungere l’Uefa GK B, Prato aveva già ottenuto le licenze Allenatore Uefa B, Allenatore dei portieri Figc e Istruttore Scuola Calcio. Insieme al tecnico biancazzurro, che si è classificato ottavo in graduatoria, hanno partecipato al corso altri venticinque tecnici, tra cui Dida, Valerio Fiori e Davide Pinato.

Il prossimo traguardo per Prato potrebbe essere l’Uefa GK A, massima qualifica riservata a chi si occupa degli estremi difensori.