Calciomercato. Colpo del Dego, ufficiale l'arrivo di Gianluca Rollero: "Voglio portare questa società dove merita"

Il Dego affonda il colpo e si prepara ad una seconda stagione nel campionato di Seconda Categoria sempre più da protagonista.

Ufficiale in biancoblu è l'arrivo dell'attaccante Gianluca Rollero, che dopo un periodo di allenamenti con la Cairese ha così commentato sui propri social l'approdo nella sua nuova squadra:

"Dopo tre mesi di solo allenamento, ringrazio la Cairese che mi ha dato la possibilità di rimettermi in forma e di ritrovare la voglia, ora le domeniche in campo iniziavano un po’ a mancarmi. Il Dego mi ha voluto fortemente e non vedo l’ora di fare il mio contributo, e portare questa società dove merita".

Al Dego è anche ufficiale l'arrivo del promettente Andrea Strazzacapa, 18 anni, in arrivo dalla Juniores della Cairese.