Sanremo: ripresi i lavori per il campo in sintetico di Pian di Poma, inaugurazione a inizio 2023

A inizio 2023 le squadre di Sanremo avranno a disposizione il nuovo campo da calcio in sintetico di Pian di Poma. Una vera rivoluzione per il mondo calcistico matuziano che potrà contare su un manto nuovo e all’avanguardia in una zona della città destinata a essere sempre più cittadella dello sport.

Dopo qualche giorno di stop in attesa di un macchinario necessario per la sistemazione del manto sintetico, i lavori sono ripresi e l’obiettivo del Comune è il taglio del nastro nelle prime settimane del 2023. In tempo per la ripresa dei campionati. Sul nuovo prato disputeranno i loro incontri le squadre di Sanremo impegnate nel campionato di Prima Categoria (Virtus Sanremo) e di Seconda Categoria (Carlin’s Boys e Sanremo 2000), oltre ai settori giovanili della Virtus e della Sanremese. La principale società cittadina, inoltre, potrà contare su un impianto utile per gli allenamenti.



Il progetto per il campo di Pian di Poma era stato illustrato qualche tempo fa ai nostri microfoni dal sindaco Alberto Biancheri (leggi la notizia cliccando QUI).