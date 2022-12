Calcio, l'amichevole del "Brin" sorride alla Sanremese: la Cairese non demerita, ma finisce 4-1 per i matuziani

CAIRESE - SANREMESE 1-4 (78' Sassari - 12' Mesina, 25' Aperi, 41' Scalzi, 90' Mesina)

FINISCE QUI IL TEST DEL "BRIN". Vince 4-1 la Sanremese sulla Cairese: matuziani in rete nel primo dei tre tempi con Mesina ed Aperi (entrambi in sospetto offside), poi la perla di Scalzi su punizione e il gol gialloblu firmato Sassari prima del sigillo finale ancora di Mesina. Cala così il sipario sul 2022 di ponentini e valbormidesi, che torneranno in campo l'8 gennaio nei rispettivi impegni di campionato tra Serie D ed Eccellenza

90' MESINA in ripartenza segna il gol del 4-1, sinistro a giro che buca Rizzo

85' cinque al termine, ultimi spiccioli di partita

78' SASSARI IN GOL, 1-3 dopo l'errore in disimpegno del portiere matuziano Tartaro, che si fa soffiare il pallone dal giocatore gialloblu, bravo poi a calciare subito in diagonale a porta praticamente sguarnita

71' Cairese in avanti con Sassari, l'esterno gialloblu salta il portiere in uscita e calcia da posizione defilata trovando la deviazione di un avversario e il palo esterno. Meriterebbe la rete della bandiera la formazione di Diego Alessi, punita in termini di risultato ma che ha cercato di giocare la sua gara senza snaturarsi troppo al cospetto di un avversario di categoria superiore

66' ritmi calati rispetto ai primi due tempi, tanti under in campo che cercano comunque di mettersi in luce in vista del girone di ritorno, che scatterà dal weekend del 7-8 gennaio

Si riparte!

TERZO TEMPO

60' doppio fischio dell'arbitro, tra poco il racconto dell'ultima mezz'ora

56' pochi minuti alla fine della seconda frazione di gioco

47' vicino al gol Ordisci, sinistro a giro che si perde di poco a lato

45' girandola di sostituzioni da una parte all'altra, formazioni completamente stravolte rispetto a inizio partita

41' SCALZI CALA IL TRIS, gran punizione dal limite che si insacca sotto l'incrocio, 3-0 per la Sanremese

40' Boveri salva sulla linea dopo il tentativo in pallonetto di Scalzi, Sanremese che quando preme si rende sempre molto pericolosa

37' ghiotta chance per Cuka, solo a tu per tu col portiere dopo l'errore in disimpegno di un giocatore della Sanremese: bravo Bohli a negare la rete al giovane attaccante classe '04

35' bella trama offensiva dei gialloblu: Fabbri apre a sinistra per Brignone, cross sul secondo palo dove Zunino viene anticipata dalla chiusura difensiva ospite

31' riparte la gara

SECONDO TEMPO

Finisce il primo dei tre tempi da trenta minuti. Doppio vantaggio Sanremese, reti di Mesina e Aperi

25' APERI SEGNA IL 2-0 dopo il suggerimento di Scalzi, ma anche in questa circostanza resta più di un dubbio sulla posizione dell'attaccante ex Vado, che sembrava nettamente oltre la linea difensiva valbormidese

19' Fabbri si accende con uno spunto interessante a sinistra, cross ribattuto in corner

18' la Cairese non rinuncia a giocare, ma gli ospiti spingono forte soprattutto a destra: Aperi scodella in mezzo a cercare Rizzo, sinistro al volo che termina alto

12' SANREMESE IN VANTAGGIO. Scalzi lanciato in profondità scatta in posizione molto dubbia, Moraglio in uscita riesce ad intervenire anticipando il capitano biancazzurro, ma nulla può sul successivo tap in di Mesina

5' matuziani subito pericolosi con il corner battuto da Scalzi, traversone basso che attraversa tutta l'area piccola con Aperi che non riesce a trovare il guizzo vincente per battere Moraglio

1' inizia con circa quindici minuti di ritardo rispetto alle 15.00 l'amichevole tra Cairese e Sanremese

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CAIRESE: Moraglio, Prato, Brignone, Boveri, Galli, Facello, Lazzaretti, Berretta, Cuka, Fabbri, Zunino

A disposizione : Rizzo, Mata, Fontana, Tona, Diamanti, Sassari, Bablyuk, Ordisci, Poggi

Allenatore : Alessi

SANREMESE: Bohli, Mikhaylovskiy, Aperi, Aita, Valagussa, Owusu, Rizzo, Mesina, Nouri, Scalzi, Biffi.

A disposizione : Tartaro, Bregliano, Bechini, Maglione, Del Barba, Gagliardi, Ferro, Urgnani, Giacchino, Basso, Pellicanò, Riviera, Maugeri, Secondo