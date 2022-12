FOTONOTIZIA. Borgo Verezzi, taglio del nastro per le nuove luci al Comunale

Passo aventi importante per il Borgio Verezzi sul piano infrastrutturale.

Ieri sera è stato infatti acceso e testato il nuovo impianto di illuminazione, pronto a garantire una visibilità finalmente omogenea su tutto il terreno del Comunale.

"Come società non possiamo che ringraziare tutta l'Amministrazione Comunale per il supporto che ci ha saputo garantire - spiega il vicepresidente Fabio Cordiale - portando a termine un intervento importante come l'installazione dei nuovi punti luce.

Un grazie sentito va in particolare al sindaco Renato Dacquino e all'assessore allo sport, Pierluigi Ferro".