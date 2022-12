Pallacanestro Alassio, Festa di Natale con una grandissima partecipazione

La giornata ha ben ripagato lo sforzo organizzativo sia per i numeri che per l’entusiasmo dei centocinquanta partecipanti che hanno colto l’occasione per giocare, fare le gare, divertirsi e scambiarsi gli auguri.

"È stata una bellissima Festa di Natale che ha coinvolto tanta gente e ci ha fatto apprezzare il fatto di quanto siamo cresciuti in questi anni con l’intento di dare a tutti la possibilità di giocare, al di là dei risultati sportivi, perseguendo l'obiettivo con una nostra identità ben precisa. GRAZIE a tutti i partecipanti e un pensiero particolare a chi non è potuto esserci per malattie o per altri motivi. GRAZIE ai più grandi dell'u19/Serie D per aver giocato con i ragazzi delle giovanili, alle ragazze dell'Under14 per l'aiuto che hanno dato agli allenatori al mattino con il minibasket, grazie agli istruttori, grazie ai genitori che ci hanno aiutato in questa lunga giornata e grazie a chi è passato anche solo per un saluto facendoci un grandissimo piacere.

È stata una bellissima occasione per stare un pò insieme, giocare e farci gli AUGURI."