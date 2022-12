Calcio. Alla Sampdoria il test con il Ligorna. 3-0 blucerchiato con i gol di Montevago, Amione e Djuricic (VIDEO)

Test prestigioso questa mattina per il Ligorna. Gli uomini di Mister Roselli sono stati ospiti del Centro Sportivo Mugnaini di Bogliasco per amichevole contro la Sampdoria di Mister Stankovic. Da un lato i Biancoblù stanno preparando la sfida di Serie D contro il Chisola allo Stadio Marola, la prima del nuovo anno. Dall’altro i Blucerchiati stanno lavorando in vista del rientro in campo in Serie A, previsto per mercoledì 4 gennaio contro il Sassuolo.





Ottima occasione per misurarsi contro una delle due prime squadre di Genova, nonché di testare alcune soluzioni tattiche. Di testa su calcio d’angolo le prime due reti blucerchiate, realizzate da Montevago e da Amione. Su calcio di rigore invece la rete del definitivo 3-0, trasformato da Djuricic.





La società Ligorna ringrazia la Sampdoria per l’organizzazione dell’amichevole e per l’ospitalità al Centro Sportivo Mugnaini.





SAMPDORIA vs LIGORNA 3-0 (1-0)

RETI: 16' Montevago, 47' Amione, 72' Djuricic (rig)

SAMPDORIA: Audero (67' Contini), Bereszynski (67' Trimboli), Murillo (67' Ferrari), Amione (67' Villa); Léris (67' Malagrida), Vieira (67' Paoletti), Rincón (67' Yepes), Augello (46' Murru); Verre (67' Djuricic); Gabbiadini (67' Villar), Montevago. Mister: Stankovic.

LIGORNA: Caruso (75' Gragnoli), Dellepiane (70' Lipani), Scannapieco (88' Callà), Damonte (60' Serra Sanchez), Garbarino (60' Tassotti), Gulli (50' Mazzamuto), Bacigalupo (70' Casagrande), Gerbino (85' Basciano), Abdelazim (50' Gualtieri), Donaggio (88' Tancredi), Brunozzi (60' Botta). Mister: Roselli.

ARBITRO: Mirri di Savona