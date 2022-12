Volley, Under 16. Un torneo che fa ben sperare per l'Albenga, capitan Arrighetti: "Questa la giusta determinazione"

Un sesto posto più che ottimo per l’Under 16 dell’Albenga Volley nel torneo “Le Incredibili” di Asti, la formazione di coach Di Vicino si è ben distinta contro formazioni quotate provenienti dal nord Italia. Al termine della rassegna è il capitano delle biancoblù Anna Arrighetti a commentare i tre giorni piemontesi:

“Personalmente sono soddisfatta di come è andata, come del resto lo sono le mie compagne. In questo torneo abbiamo dato il massimo sempre e pur avendo avuto dei momenti di difficoltà ci siamo riprese aiutandoci a vicenda e comportandoci da vera squadra. Questi tre giorni ci hanno dato la possibilità di crescere sia tecnicamente che mentalmente, perché per giocare contro squadre di alto livello non devi mollare un attimo e tutte abbiamo tirato fuori la grinta e la voglia di giocare. Spero che il carattere che abbiamo messo in questo torneo lo metteremo anche nelle fasi più importanti del campionato, per andare il più avanti possibile, ma sono certa che sarà così”.