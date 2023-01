Calcio, Savona. Sabato riparte il campionato, ma il futuro resta appeso a mille variabili

Inizia oggi la marcia di avvicinamento del Savona alla ripresa del campionato.

Dopo l'amichevole con il Cengio l'obiettivo si sposterà infatti all'anticipo di sabato pomeriggio contro il Masone, primo spartiacque di un gennaio determinante per gli orizzonti sportivi dei biancoblu.

Dopo l'impegno con i genovesi la squadra di mister Frumento si dovrà infatti confrontare con l'attuale capolista Quiliano & Valleggia: un doppio confronto che dirà molto, forse tutto, sulle reali ambizioni degli Striscioni.

L'ottenimento di un risultato di prestigio, personale e anche per la piazza, ha rappresentato un vero e proprio collante all'interno dello spogliatoio biancoblu, ma se il campionato non offrisse sbocchi e dovesse emergere in maniera palese il malcontento della squadra (fino ad oggi celato), nessun tipo di scelta può essere rimossa a a priori dal ventaglio delle ipotesi percorribili.

Dall'ambiente biancoblu non filtrano al momento rotte definitive da intraprendere; ciò che però è emerso è un silenzio ormai protratto con Roma e gli attuali vertici dirigenziali.