Calcio, Virtus Sanremo: auguri e auspici per il presidente Moroni

"In questa chiusura di anno solare, che per il calcio vuol dire mezza stagione, agli auguri di un 2023 con salute ed impegno (perché se ci sono questi due ingredienti quasi tutto è superabile) si può associare un bilancio del 2022 che per la Virtus Sanremo è stato un anno ricco di soddisfazioni sportive", a dichiararlo è il presidente del sodalizio matuziano Gian Luca Moroni

"Oltre ad essere l'unica squadra della provincia ad aver guadagnato una categoria, che difendiamo con onore quest'anno per provare a migliorarla ancora nella prossima stagione, abbiamo visto nuovamente trasferire un nostro ragazzo a società professionistiche con un discreto numero di altri ragazzi anch'essi attenzionati da squadre importanti, abbiamo cominciato a risalire nei numeri di iscritti e soprattutto abbiamo mantenuto e rafforzato quello spirito che permette a tutti i Virtusini, dal più vecchio al più piccolino, di sentirsi a casa come in famiglia. Buon 2023".