Sanremo piange Roberto Mucci, morto a 56 anni per complicazioni cardiache

Sanremo piange Roberto Mucci, 56anni, noto esportatore di fiori nell'impresa di famiglia, molto conosciuta in zona.

Mucci è morto la scorsa notte all'ospedale 'Borea' dove era ricoverato per via di una grave complicazione cardiaca.

Mucci, prima di dedicarsi all'attività di famiglia, ha avuto un passato come calciatore militando anche nella Sanremese in Serie C1 (suo padre è attualmente dirigente della squadra biancazzurra) oltre ad aver vestito le maglie di Ospedaletti, Argentina, Taggese e Carlin's Boys.

Tra i professionisti ha giocato anche con Forlì e Campobasso.