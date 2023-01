Stadio Bacigalupo, Pastorelli (Polisportiva Quiliano) spegne il 'caso': "La Bike tornerà lì ad allenarsi, dialogo con l'assessore"

"È interesse di tutti far rivivere il Bacigalupo per i ragazzi per fare sport. C'è già un dialogo con l'assessore Rossello".

Il presidente della Polisportiva Quiliano Aureliano Pastorelli interviene ad un giorno dalle dichiarazioni del numero uno della Quiliano Bike Mauro Giogli (leggi QUI) che aveva esposto tutta la sua delusione per il diniego all'utilizzo della pista dello stadio Bacigalupo per i piccoli ciclisti su strada che fino a due anni e mezzo fa la usavano per due ore alla settimana.

Alla manifestazione d'interesse per poter utilizzare l'impianto di via Cadorna potevano partecipare solo società di Savona, così la richiesta dei quilianesi è stata respinta, ma le porte non sarebbero chiuse.

"L'assessore non ha assolutamente chiuso la porta - prosegue Pastorelli - a breve avremo un incontro e valuteremo. Abbiamo buoni rapporti con tutte le associazioni savonesi, non è una questione di territorio, la richiesta gliel'avevo fatta fare io alla Polisportiva".

"La Bike tornerà sicuramente al Bacigalupo, Rossello ha capito l'esigenza e apprezziamo il suo lavoro per farlo rivivere" conclude il presidente della Polisportiva Quiliano.