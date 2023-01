Volley. Scatta ad Alassio il 23° Torneo della Befana

Arrivano da numerose province di Piemonte, Lombardia e Liguria le 65 formazioni che da domani, martedì 3, a sabato 7 gennaio daranno vita al 23° Torneo Nazionale della Befana, tradizionale appuntamento (che torna dopo due edizioni saltate per il Covid) di inizio d’anno con la pallavolo giovanile ad Alassio e dintorni. Oltre che nella Città del Muretto (Palaravizza e Paladonbosco), si giocherà a Loano (Palaguzzetti), Toirano (palasport), Ceriale (palestra scolastica), Andora (palasport), San Bartolomeo al mare (palestra comunale) e Diano Marina (Palacanepa).

Nelle prime tre giornate spazio alle categorie Under 12 (unica mista, le altre sono tutte al femminile), U14 ed U18, rispettivamente con sette, diciotto e dodici formazioni in gara. Prime sfide, sui vari campo, alle ore 10.

Le finali per il 1/2°posto si disputeranno giovedì alle ore 10.15 (Under 12-14) e alle 11.30, al Palaravizza di Alassio, seguite dalla cerimonia di premiazione. Nel pomeriggio di giovedì scatteranno gli altri due tabelloni, categorie Under 13 ed Under 16, nell’ordine con dodici e sedici compagini iscritte. Le finalissime in questo caso sono fissate per le ore 15 e 16.15 di sabato 7, sempre al Palaravizza. Aggiornamenti saranno disponibili alla pagina Facebook Alassio Befana, con diretta streaming delle finali.

Le squadre in arrivo da fuori (la maggior parte) sono sistemate nelle strutture ricettive di Alassio e numerosi sono i familiari al seguito. Conteggiando atlete/i, tecnici, dirigenti e arbitri (una quindicina), sono almeno un migliaio i protagonisti della kermesse organizzata dall’Alassio Laigueglia Volley Pgs.

Ad aggiudicarsi l’ultima edizione andata regolarmente in porto, quella del 2020, sono state le società Vgp Genova (U18), Caselle Torino (U16), Libellula Bra (U14 e U13), Cogoleto (U12).

I favori del pronostico sono ancora una volta per le portacolori del Piemonte, una delle regioni leader del movimento italiano (sono ben quattro le squadre piemontesi che militano in A1F in questa stagione). Tra i club presenti ad Alassio citiamo Cuneo e Chieri (A1), Mondovì e Brescia (A2). Ben sette sono le formazioni iscritte dal PlayAsti, uno dei sodalizi più attivi del Nord Ovest a livello giovanile.

Come in passato, non mancherà la Lotteria della Befana, con 35 premi in palio ed estrazione fissata per i primi giorni di febbraio.

La manifestazione è organizzata dalla Asd Alassio Laigueglia Volley Pgs, sotto l’egida della Fipav, con il patrocinio di Regione Liguria e Coni Point Savona, con la collaborazione del Comune di Alassio, del Comitato Fipav Liguria e di quello Territoriale Liguria Ponente, inoltre con l’assistenza logistica di Gesco srl e delle varie associazioni sportive locali, vale a dire Asd Toirano, Golfo di Diana, Gabbiano Andora e San Pio X Loano.

Ecco l’elenco completo dei team iscritti a questa 23esima edizione:

Under 18 femminile (12 squadre): Pgs El Gall Grinzane, Lpm Mondovì, Golfo di Diana Volley, Lemen Almenno (Bg), Intercomunale Cagno (Co), Granda Cuneo, PlayAsti, Roero Vezza d’Alba (Cn), Gs Pino (To), Valle Belbo Canelli (At), Millenium Brescia, Dravelli Moncalieri (To).

Under 16 femminile (16 squadre): Cogovalle (Ge), Pgs El Gall Grinzane (Cn), Golfo di Diana, New Carmagnola (To), PlayAsti, Balamunt Lanzo T. (To), Centallo (Cn), Val Chisone (To), Roero Vezza d’Alba (Cn), Intercomunale Cagno (Co), Albisola, Valle Belbo Canelli (At), Cusio San Maurizio d´Opaglio (No), Cherasco (Cn), Treviglio 07 e Treviglio 08 (Bg).

Under 14 femminile (18 squadre): L’Alba, Lpm Mondovì, Pgs El Gall Grinzane (Cn), Golfo di Diana, Parella Torino Blu, Intercomunale Cagno (Co), Valenza (Al), San Pio X Loano, PlayAsti Silver, PlayAsti Gold, Finalmaremola, Caselle (To), Granda Cuneo, Dogliani (Cn), In Volley Cambiano (To), Millenium Brescia, Parella Torino, Sabazia Vado.

Under 13 femminile (12 squadre): Pgs El Gall Grinzane, Balamunt Lanzo (To), Fenera Chieri (To), Cogovalle (Ge), In Volley Cambiano (To), Intercomunale Cagno (Co), Maremola Pietra Ligure, Dogliani (Cn), Ovada (Al), PlayAsti, Imperia, Cherasco (Cn).

Under 12 mista (7 squadre): Balamunt Lanzo (To), Cherasco (Cn), Maremola Pietra Ligure, PlayAsti 11, PlayAsti 12, Lpm Mondovì, Fenera Chieri (To).