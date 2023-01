Calcio, Cisano. Sabato di festa con il primo Torneo dei Genitori Biancoblu

Al via Sabato 07 gennaio il primo Torneo dei Genitori Biancoblu organizzato dall’ASD CISANO.

A sfidarsi, in un girone unico all’italiana con partite di sola andata, saranno le squadre formate dai genitori, suddivisi per leva calcistica.

Per una volta saranno i piccoli campioni a fare il tifo per i loro primi sostenitori. L’obiettivo, iniziato con gli incontri formativi rivolti ai genitori sulla corretta comunicazione ai figli nell’ambito sportivo, è di mettere a disposizione delle famiglie gli strumenti per ritrovare il gusto di giocare insieme nel tempo libero, il tutto all’insegna del fair play e del divertimento.