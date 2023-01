Calcio. Imperia e Lavagnese in campo per la finale di Coppa, con uno sguardo rivolto alla D

E' una giornata importante per l'Imperia e la Lavagnese.

Alle 15:00 le squadre di Bocchi e Ruvo incroceranno i tacchetti al Ferruccio Chittolina non solo per il prestigio che regala una finale di Coppa Italia di Eccellenza, ma anche per regalarsi una possibilità in più per competere per la promozione in Serie D.

Con l'Albenga che macina vittorie su vittorie, le chances di ritorno in quarta serie tramite il primo posto restano ridotte al lumicino, ecco perchè partecipare al torneo nazionale garantirebbe una possibilità ulteriore di successo.

L'Eccellenza regala infatti più strade per ottenere il salto di categoria, tramite i playoff nazionali ma anche attraverso la Coppa Italia, a patto di ottenere il trofeo a cui parteciperanno tutti i club che prevarranno all'interno del proprio tabellone regionale (cosa che avvenne per la Sanremese nella stagione 2015/2016).

Ecco i giocatori convocati da mister Bocchi.

Ardissone, Bova, Campelli, Cassata, Cella, Fatnassi, Gandolfo, Giglio, Guida, Jebbar, Lanteri, Minasso, Morchio, Moro, Panaino, Plando, Ravoncoli, Sancinito, Saviozzi, Virga.

Webcronaca e livescore su Svsport.it dalle 15:00