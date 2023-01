Calcio, Prima Categoria A. Inizia stasera il 2023 per Mallare e Vadino, il recupero alle 20:30

Il forte rialzo delle temperature ha permesso a tutte le squadre del comprensorio valbormidese di poter tornare a calcare i propri campi da gioco senza particolari affanni.

Ecco perchè dopo le nevicate di dicembre, il recupero tra Mallare e Vadino di disputerà regolarmente questa sera allo stadio "Agosto".

Una partita sulla carta molto importante per gli equilibri della zona bassa della graduatoria, con i Lupi alla disperata ricerca di quei punti utili per non staccarsi direttamente dalla salvezza diretta. Una posizione occupata proprio dal Vadino che, in caso di vittoria, si installerebbe addirittura al settimo posto.

Livescore su Svsport.it dalle 20:30, arbitra Dinapoli di Savona.

La classifica