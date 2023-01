Loano, i ragazzi di Runners for Autism provano l'emozione di pattinare sul ghiaccio

Giornata speciale per i ragazzi dell'Asd Runners for Autism di Loano, che ieri mattina hanno potuto provare l'emozione di pattinare sul ghiaccio della grande pista “Ice Skating” di Miletto installata in piazza Italia.

Al termine della consueta riunione del mercoledì, la giunta comunale (insieme al consigliere incaricato alla Consulta del Terzo Settore e del Volontariato Linda Baracco) ha portato il proprio saluto a tutti i pattinatori, come sempre capitanati dalla presidente dell'Asd Nella Andronaco.

“L’associazione Runners for Autism è da sempre impegnata nella sensibilizzazione rispetto al tema dell’autismo e dell’importanza dello sport come momento di svago salutare e di socializzazione per tutti – ha ricordato il sindaco Luca Lettieri – L'amministrazione comunale e la comunità loanese sono orgogliosi di sostenere la sua attività. Ringraziamo la famiglia Miletto, che gestisce la pista di pattinaggio, per aver aperto le proprie porte ai ragazzi e aver concesso loro l'opportunità di provare questa nuova esperienza. E grazie anche agli educatori dell'Asd sempre disponibili nelle attività dell'associazione”.