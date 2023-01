Calcio, Under 17: si inizia a stringere il cerchio per la Rappresentativa Allievi, le scelte per lo stage di martedì 10 gennaio

Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Under 17” (Allievi) del Comitato Regionale, sono convocati presso il campo sportivo “Giovanni Maggio” di Cogoleto (GE) il giorno martedì 10 Gennaio 2023 alle ore 14.30, per disputare una gara amichevole con la Società A.S.D. Praese 1945 (Under 19), i sotto indicati giocatori:

SOCIETA’ GIOCATORI Albenga 1928 Fazio Pietro Busalla Calcio Patti Federico Cairese Cairo Matteo Campomorone Sant’Olcese Caceres Manuel – Chirone Pietro – Lemus Samuel Don Bosco Spezia Calcio Ferretti Incerti Edoardo Ceriale Progetto Calcio Di Fino Mattia Football Club Bogliasco Sciaccaluga Federico – Sciaccaluga Guglielmo Football Genova Calcio Caneva Luca Imperia Calcio Srl Massabò Giuseppe Lavagnese 1919 Garaventa Michele Legino 1910 Lingua Alessandro Ligorna 1922 Barbarini Cristian Ospedaletti Calcio Caffi Francesco PSM Rapallo Macelloni Edoardo – Zonca Antonio Rivasamba H.C.A. Coluccio Edoardo – Pantini Lorenzo Sanremese Calcio Srl Berruti Giovanni – Castelli Gabriele Vado Siri Federico – Valle Giovanni