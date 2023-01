Quiliano, approvato il progetto per una nuova pista ciclabile: intervento da quasi due milioni di euro

Il percorso ciclabile attraversa l'abitato di Quiliano con un percorso ad anello, che collega il Comune in località Massapè al Palasport, su via Ajdovscina, e via Roma; la pista prosegue quindi su via Roma, sino alla scuola Primaria e al campo sportivo Picasso; oltrepassato il ponte sul torrente Quiliano, prosegue sulla SP58 (via Savona e via Torcello), lato torrente, sino alla rotonda, dove si ricongiunge anche alla pista esistente proveniente dal centro sportivo. Prosegue sul ponte attraversando il torrente, su via San Pietro, quindi prosegue su via San Pietro, via Fratelli Cervi, via Diaz, via Solcasso e Via Ferrari, fino a raggiungere il confine comunale. Riprendendo il percorso dalla pista esistente in via Briano, prosegue su tutta via Briano fino a sfociare nuovamente sul ponte di via San Pietro. La lunghezza complessiva del percorso ciclabile risulta di circa 4000 metri.