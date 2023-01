Calcio. Savona: dopo tante parole si torna di nuovo in campo: al "Santuario" arriva il Masone per il primo match del nuovo anno

Si è aperto sulla falsariga della prima metà di stagione il 2023 del Savona: tante, tantissime parole in settimana, con prese di posizione, smentite, contro smentite e chi più ne ha più ne metta, ma alla fine arriva il sabato e gli striscioni scendono in campo.

Dal duro post di Quintavalle, con tanto di esclusione dalla rosa prima del reintegro di due giorni fa, passando per l'intervista fiume di mister Frumento fino alle parole del presidente Cittadino: una situazione sempre indecifrabile, quasi insostenibile alla lunga, ma per novanta minuti, a partire dalle 14.30, sarà nuovamente il rettangolo verde del Santuario a smorzare questo tira e molla sfiancante ormai per tutti, specie per la tifoseria.

Avversario odierno un Masone protagonista di un ottimo avvio di campionato: i genovesi occupano al momento il terzo posto in piena zona playoff, in cui vogliono restare anche i ragazzi di Frumento, attualmente quinti a +1 sull'Albissole.

In calendario, sempre alle 14.30, anche un altro anticipo, che vedrà opposte Olimpic e Pra: un derbyssimo del ponente genovese in cui i rossoverdi cercheranno punti salvezza, mentre i gialloblu tenteranno il momentaneo aggancio in vetta al Quiliano & Valleggia, impegnato domani al "Chittolina" nella delicata sfida contro la Vadese.

