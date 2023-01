Che potesse tornare il sereno tra i tifosi del Savona e la società era chiaramente escluso, ma la contestazione nei confronti del presidente Massimo Cittadino e della dirigenza si è fatta ancora più aspra.

Lo striscione di contestazione non ha fatto una veloce apparizione come nelle scorse settimane, ma è stato affisso in maniera permanente fin dalle prime battute di gioco.