Calcio, Prima Categoria. big match al Chittolina, la Vadese riceve la capolista Quiliano&Valleggia

VADESE - QUILIANO&VALLEGGIA 0-2 (4' Perrone, 7' Fanelli)

24' Raffa dai 25 metri testa la presa di Cambone, la palla schizza ma il portiere biancorosso abbranca con sicurezza

22' partita sui binari migliori per la capolista, la squadra di Ferraro è in totale gestione del match

19' lascia il campo Tedesco, entra Fiori al suo posto

16' ammonito Carocci, fallo su Carrera

14' Carocci crossa in area, in ritardo il rimorchio dei compagni di squadra

13' giallo di Carrera su Bazzano

11' Meta per Perrone, che sembra non aver gradito il cambio...

10' prova Bazzano a trovare il secondo palo, palla alta.

4' Saino entra in campo al posto di Magnani, primo cambio biancorosso

3' ancora Perrone, destro incrociato fuori di poco.

2' calcia alto Perrone dopo la sventagliata di Cambone

1' primo cambio per la Vadese, entra Altomare per Sarpa

SECONDO TEMPO

46' termina il primo tempo, la capolista torna negli spogliatoi con due gol di vantaggio

45' tiro - cross di Tedesco, Trozzola soffia per spingere la palla oltre il palo

43' tiro di Raffa respinto in extremis, sulla ripartenza biancorossa Trozzola non riesce ad evitare il calcio d'angolo

35' punizione di Perrone, colpito il montante esterno

34' lascia il campo Avanzi, al suo posto Trozzola

33' Espulso Provato! Abbattuto Fanelli sulla solita ripartenza, Verdoia non ha dubbi a estrarre il rosso.

31' giallo per Avanzi

30' sale di tono la Vadese, tiro centrale di Ndiaye, respinge Cambone

28' punizione ancora una volta al limite di Romeo, corpo all'indietro, palla inevitabilmente alta

26' il cross di Carrera si trasforma in una sorta di tiro, baciata la parte alta della traversa

23' Magnani mette una palla incredibile per il taglio di Fanelli, Provato salva tutto in uscita

14' devastanti le ripartenze biancorosse, deve fare molta attenzione la Vadese a provare a riaprire la partita, senza rischiare l'imbarcata

13' giallo per proteste a Romeo

11' Come gioca il Quiliano & Valleggia! Carocci scarica per Bazzano che dal limite centra la traversa. Non c'è partita fino ad ora al Chittolina

10' Fanelli tenta l'eurogol vedendo Provato fuori dai pali, ottima l'intenzione, meno l'esecuzione

8' punizione dal limite per Romeo, ci mette i pugni Cambone

7' FANELLI! Raddoppio del Q&V, l'assist di Carocci arriva però in posizione molto dubbia, la sensazione è che il marcatore biancorosso fosse leggermente avanti rispetto alla linea della sfera

6' una ventina gli ultras del Q&V sotto l'acqua

4' Q&V IN VANTAGGIO!!! PERRONE! TIRO A GIRO SUL SECONDO PALO IMPRENDIBILE PER PROVATO, PARTENZA MAGICA PER LA CAPOLISTA

2' buca Suetta facendo partire la ripartenza del Quiliano, il batti e ribatti porta Tedesco al destro da fuori, sfera distante dalla porta di Provato

1' primo tempo

PRIMO TEMPO

Quiliano&Valleggia: 1 Cambone, 2 Tedesco, 3 Carocci, 4 Salani, 5 Fabbretti, 6 Russo, 7 Fanelli, 8 Magnani, 9 Perrone, 10 Murialdo, 11 Bazzano. A disposizione: 12 Briano, 13 Fiori, 14 Rubino, 15 Bondi, 16 Ferraro, 17 D'Amico, 18 Saino, 19 Santonastaso, 20 Meta. Allenatore: Ferraro.

Vadese: 1 Provato, 2 Sarpa, 3 Carrera, 4 Xhuri, 5 Suetta, 6 Vittori, 7 Raffa, 8 Avanzi, 9 Romeo, 10 Salis, 11 Papa. A disposizione: 12 Trozzola, 13 Vassallo, 14 Puddu, 15 Signori, 16 Altomare, 17 Incorvaia, 18 Brando. Allenatore: Saltarelli.

Arbitro: Andre Silvio Verdoia di Genova