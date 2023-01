Calcio, Prima Categoria. Il Pontelungo batte 4-2 la San Francesco e si riporta a un punto dalla vetta

Il girone A di Prima Categoria si fa sempre più appassionante, settimana dopo settimana.

Tutti i riflettori di giornata erano puntati sul posticipo tra il Pontelungo e la San Francesco Loano, vinto dagli ingauni per quattro reti a due.

Ora la squadra di Zanardini è al secondo posto, a una sola lunghezza dal Camporosso.

La partita, è stata vibrante e ricca di episodi, resa ancora più epica dalle condizioni meteorologiche.

Avvio di gara tutto granata, con i gol di Calandrino, Sfinjari e Guardone a portare gli ingauni sul 3-0, ma i rossoblu non hanno mollato il colpo, riaprendo la partita in una manciata di giri d'orologio con il rigore di Antonelli e la rete di Messina.

A metà ripresa il sigillo di Vignola ha chiuso definitivamente i conti.

Importante, in zona playoff, anche la vittoria dell'Andora in casa dell'Aurora, con la doppietta di Greco. Successi interni per Camporosso, Mallare e Virtus Sanremo. Un gol per parte, infine in Altarese - Oneglia e nell'anticipo mattutino tra Vadino e San Filippo Neri Yepp.

La classifica: