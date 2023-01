Calcio. Serie D, al "Comunale" arriva la capolista: Sanremese-Sestri Levante LIVE

51' dopo una punizione di Gagliardi piuttosto telefonata, il Sestri sembra aver alzato il suo baricentro facendosi vedere dalle parti di Tartaro

Inizia la ripresa. Nel Sestri Levante subito dentro Daniello E Forte per Cirrincione e Currò

48' dopo tre minuti di recupero termina il primo tempo

36' ammonito Basso per fallo su Parlanti a centrocampo

33' Sanremese in vantaggio: appoggio di Mesina per Gagliardi al limite dell'area, il destro del 10 non lascia scampo ad Anacoura

30' ancora nessuna occasione nitida da rilevare. Ritmi lenti, il campo pesante non aiuta in questo

17' giallo a Giacchino per un'entrata fuori tempo su Currò. Gara che inizia a diventare maschia

14' la pioggia smette di scendere su Sanremo anche se il campo è piuttosto scivoloso

4' si fa male anche Mesina, al suo posto Del Barba. Due cambi per la Sanremese in pochi minuti

2' dopo appena una sola azione di gioco, Scalzi è costretto ad alzare bandiera bianca: al suo posto Rizzo

1' inizia il match! Si gioca sotto la pioggia