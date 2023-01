Calcio. Serie D, con il nuovo anno si apre il girone di ritorno: insidia Derthona per il Vado, occhi puntati sul big match tra Sanremese e Sestri Levante

I numeri collezionati dal Sestri Levante nell'ultima parte del 2022 hanno letteralmente del clamoroso e l'auspicio dei corsari è quello di continuare sulla stessa linea d'onda anche in queste prime domeniche del nuovo anno, evitando di essere risucchiati da chi, pur con un gap di 14 punti da colmare, non si dà ancora per vinto.

Continua infatti a credere nel sogno Serie C la formazione di mister Giannini, che inaugurerà il 2023 con il big match del "Comunale" che vedrà opposti i matuziani proprio ai rossoblu primi della classe. Uno scontro diretto cruciale, considerando anche le due partite che i ponentini dovranno recuperare contro Stresa e Gozzano: con tre successi i biancazzurri si riporterebbero in scia ai levantini, a patto di non compiere passi falsi nelle altre gare in calendario tra gennaio e febbraio.

In piena bagarre playoff Ligorna, Bra e Vado: i genovesi faranno visita al Chisola, mentre per i giallorossi è in programma la trasferta di Legnano. Lontano da casa anche la ripartenza della formazione di mister Didu, ospite del Derthona che punta ad alzare i giri dopo un girone d'andata terminato sì con la storica rimonta sul Fossano (da 0-4 a 5-4), ma nel complesso al di sotto delle aspettative.

Completano il quadro Asti-Stresa, Castanese-Fezzanese, Castellanzese-Casale e Pinerolo-Gozzano.

Nel dettaglio tutte le gare, con il fischio d'inizio fissato per le ore 14.30