Atletica: la Val Lerrone colora d'oro l'inizio del 2023, due medaglie al Trofeo Esordienti di Imperia

Tanta emozione e bel debutto assoluto in pista anche per Aurora Dicerto, categoria Esordienti F10 che è quinta nei 50m e sesta nel salto in lungo, per Tomaso Sapello, Categoria Esordienti M10 nei 50m e nel salto in lungo, per Bronda Clarissa, Categoria Ragazze nei 60m e nel peso, per Andrea Gallo, Cat.Ragazzi, nei 60m e nel peso, per Shanti Duchini, nei 60m e nel peso.