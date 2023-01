Una domenica da ricordare quella per il capitano della Virtus Sanremo, Daniele Capozucca.

Il capitano dei matuziani taglia il traguardo delle 100 presenze con il club della Famiglia Moroni, realizzando anche la doppietta nel 3-1 all'Atletico Argentina.

Grande soddisfazione in casa Virtus Sanremo per un grande traguardo da parte dei suoi uomini più rappresentativi in rosa.