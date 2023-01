Calcio, Vadese. Daniele Saltarelli rassegna le dimissioni: "Una scelta per non intaccare i rapporti umani"

Non è passata inosservata domenica pomeriggio l'assenza di Daniele Saltarelli al Ferruccio Chittolina.

Il vice allenatore della Vadese era infatti sì squalificato, ma la sua sagoma non si è intravista nemmeno in tribuna.

Il motivo lo spiega lo stesso tecnico.

"Da inizio gennaio non faccio più parte della Vadese, dopo aver rassegnato le dimissioni.

Una scelta non del tutto mia, e ne approfitto per scusarmi con i ragazzi se domenica non ero al loro fianco ma credo sia opportuno quando si verificano determinate condizioni.

Le motivazioni di questa scelto passo sono molteplici: per non intaccare alcuni rapporti di tipo familiare (e non mi riferisco al mister), oltre al carico di stress che comporta il campionato di Prima Categoria.

Con il Savona, dove sono stato squalificato ingiustamente, sono venuto a parole con persone che conosco, inolltre mi sono interfacciato in altre partite con allenatori particolarmente arroganti.

Tutti fattori, da me inizialmente previsti, che mi avevano spinto a non accettare la proposta della Vadese, ma la situazione era complicata e non me la sono sentita di rifiutare.

Ringrazio alla fine la società, il presidente Brunasso, il mister e i ragazzi per questa esperienza, augurando loro il meglio per il prosieguo del campionato".