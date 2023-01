Migliori giochi da provare nel 2023

In molti amano i giochi a tema sporivo! Questo genere di giochi sta infatti diventando sempre più popolare e sta affascinando sempre più giocatori di tutte le età. Con l’avvento della tecnologia, stiamo assistendo ad un vorticoso sviluppo di nuovi ed emozionanti giochi a tema sportivo, tutti da non perdere! A livello nazionale, i cosiddetti “esports” stanno spopolando, e stanno diventando, con il passare del tempo, una vera e propria disciplina sportiva .

C’è anche da dire che chi ci gioca non è necessariamente chi ti aspetteresti! Infatti, molte persone adulte, tra cui moltissime donne, si stanno appassionando a questo passatempo.

In questo articolo vi porteremo una selezione dei migliori giochi a tema sportivo per il 2023! L’anno nuovo è cominciato e tutti gli appassionati ai giochi sportivi sono pronti a scoprire quali nuove sorprese ed affascinanti avventure il mondo dei giochi sportivi ha in serbo per loro!

Arts of Rally e Football Carnival

Cominciamo la nostra lista con uno dei migliori giochi sul campo: Art of Rally. Questo gioco è in realtà uscito nel 2020, ma all’epoca non ha avuto l’attenzione che si meritava. Arts of Rally è infatti un gioco dallo stile inconfondibile. Creato come gioco indipendente, esso si focalizza sull’epoca d’oro del rally, usando macchine classiche, anche non necessariamente famose o con un grande seguito di fans. Un’altra fantastica caratteristica di questo gioco è il punto di vista, cosidetto POV. Normalmente infatti, i giochi di rally optano per il punto di vista dell’autista e quindi da dietro il volante. Con Arts of Rally invece, i creatori hanno optato per una visione panoramica del gioco, simile alle Micro Machines. Pieno di trucchi da imparare e di opzione tutte nuove da esplorare, Arts of Rally è un gioco da non perdere nel 2023.

Football Carnival è in nostro secondo gioco scelto per questo anno di giochi sportivi. Esso unisce infatti tutte le emozioni del calcio alle emozioni delle slot machines. L’estetica a tema brasiliano, estremamente colorata, affascinante e dinamica, farà in modo di farvi sentire parte del gioco. Prova Football Carnival proprio qui e divertiti provando le varie e diverse funzioni, tutte a tema calcio! Dalle funzionalità semplici e dal ritmo appassionante, questo gioco vincerà il cuore di tutti gli appassionati dei giochi a tema sportivo.

Lonely Mountains Downhill e Rocket League

Lonely Mountains Downhill è uno dei giochi sportivi più divertenti ed appassionanti sul campo in questo momento. Partiamo dal mettere in chiaro che l’estetica di questo gioco, che pone estrema attenzione ai paesaggi ed ai dettagli ,è meravigliosa. Secondariamente, il gioco propone un certo livello di autoironia che non fa mai male. Provate questo gioco dove impersonerete un piccolo biker che deve correre tra montagne spaventose e piene di tranelli! I controlli sono semplici e ogni corsa vi insegnerà qualcosa di nuovo. Lonely Mountains DOwnhill è davvero un gioco da non perdere.