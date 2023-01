Calcio, Promozione. La Carcarese vuole prendere slancio al Corrent, stasera il recupero con la Praese

Una sola vittoria in sette partite non può che certificare le difficoltà della Carcarese tra le mura amiche.

Quella del Corrent per i biancorossi è una vera e propria maledizione, che però, scaramanzie a parte, può essere contestualizzata nelle caratteristiche tecniche della rosa biancorossa (non per caso il ds Gandolfo era alla ricerca di un centravanti d'area).

Stasera la squadra di mister Chiarlone avrà comunque modo di provare il colpaccio contro la Praese, seconda forza del campionato. Un'opportunità per fare un favore al Pietra Ligure (i verdi distano 5 punti dalla capolista biancoceleste) e al contempo rimpinguare una graduatoria non allarmante, ma che potrebbe comunque assumere una fisionomia migliore.

Da valutare la situazione in infermeria, con qualche acciacco che potrebbe condizionare le scelte nell'undici iniziale.

Fischio d'inizio alle 20:30, arbitra Galletti di Genova.

La classifica: