Giudice Sportivo, Prima Categoria: le prime sanzioni del 2023 da tutti i gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 4/ 1/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SIRI MATTEO (MALLARE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BERTOZZI FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

GARE DEL 7/ 1/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 2/ 2/2023

MATTERA CIRO (SUPERBA CALCIO 2017)

SQUALIFICA PER UNA GARA

DE FERRARI RAFFAELE (ATLETICO QUARTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

PISANI CRISTIAN (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (I INFR)

MATTERA CIRO (SUPERBA CALCIO 2017)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

FERRARO ALESSIO (SUPERBA CALCIO 2017)

A gioco fermo, correva verso un gruppo di calciatori che si stavano confrontando e senza arrestare la sua corsa, colpiva con un pugno al volto un avversario che cadeva a terra privo di sensi, rinvenendo, poi, alcuni secondi dopo.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BRUNA ALESSIO (SAN CIPRIANO)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, rivolgeva espressioni minacciose ed ingiuriose, anche di stampo discriminatorio di genere; veniva scortato a fatica da alcuni compagni che cercavano di calmarlo e di farlo uscire dal tdg, impedendogli di rientrare sullo stesso per reiterare il proprio comportamento.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ASCIONE NICHOLAS (SUPERBA CALCIO 2017)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LIGUORI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

CAROGLIO FEDERICO (CA DE RISSI SG)

REMORINO FILIPPO (CA DE RISSI SG)

LONGO ETTORE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO) CAPITELLI MATTEO (SORI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

LUTERO GIACOMO (BOLZANETESE VIRTUS)

MINARDI IACOPO (MASONE)

LEPRI GIANLUCA (PRA F.C.)

PALAGANO ANDREA (PRA F.C.)

FUGAZZI FILIPPO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

COMBERIATI MANUEL (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

LIPANI NICOLO (SAN CIPRIANO)

QUINTAVALLE RICCARDO (SAVONA 1907 FBC)

FERRANTE FLORIANO (SORI)

PELOSI JOSEPH (SUPERBA CALCIO 2017)

SPINETTI DANIELE (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ARCIDIACONO ALESSIO (PRA F.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

VIO ENRICO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BERGAMINO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

ESPOSITO FEDERICO (ATLETICO QUARTO)

SUSINI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

OLIVETO ANDREA (BOLZANETESE VIRTUS)

SORRENTI DENNIS (BOLZANETESE VIRTUS)

PRADO ARTEAGA MARIO S. (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

MUTO ANDREA (MASONE) PASTORINO ANDREA (MASONE)

FERRARO DIEGO (OLIMPIC 1971)

CORDANO ALBERTO (POLIS. PIEVE LIGURE)

FOPPIANO MATTEO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

STEFANATI TOMMASO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

MOSCINO JONATHAN (SAVONA 1907 FBC)

FERRARO ALESSIO (SUPERBA CALCIO 2017)

MINNELLI DANIELE PAOLO (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (II INFR)

CINARDO SIMONE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

ARVIERI SIMONE (BOLZANETESE VIRTUS)

GALLETI WILLIAM (MASONE)

DELPONTE LUCA (OLIMPIC 1971)

MARCENARO GIOVANNI (PRIARUGGIA G.MORA)

TAGLIAVACCHE ALESSANDRO (PRIARUGGIA G.MORA)

ZERO PIETRO (PRIARUGGIA G.MORA)

CIPRIANI MIRKO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

APICELLA NICOLO (SAVONA 1907 FBC)

KUCI ERALDO (SAVONA 1907 FBC)

BUCCHIERI GIUSEPPE (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (I INFR)

PODDA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

GUARNIERI LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)

BARBIERI ALESSANDRO (CA DE RISSI SG)

TOVANI SIMONE (CA DE RISSI SG)

MERLO LUCA (COGORNESE)

NASSANI ANDREA (COGORNESE)

VALVERDE ROMERO RENATTO A. (OLIMPIC 1971)

ORI DAVIDE (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

CIARAVINO JACOPO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

NAVANZINO EDOARDO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

CAPITELLI ANDREA (SORI) TALL ABDOURAHIM (SORI)

GARE DEL 8/ 1/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 125,00

SAN QUIRICO BURLANDO 1959

A fine partita, dopo la segnatura della terza rete della squadra avversaria, due soggetti riconducibili alla Società entravano sul tdg senza comparire in distinta; uno di loro minacciava pesantemente il ddg e gli rivolgeva numerose espressioni ingiuriose, cercando lo scontro fisico con lui, venendo fermato solo grazie a un dirigente della società avversaria, che gli impediva di avvicinarsi. L'altro soggetto non autorizzato, rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose .

Euro 75,00

VIA DELL ACCIAIO F.C.

Per omessa vigilanza sulla chiusura degli accessi al tdg e dell'indebito ingresso su di esso ed in zona riservata, in quanto, a fine partita, dopo la segnatura della terza rete, due soggetti riconducibili alla società avversaria entravano sul tdg senza comparire in distinta; uno di loro minacciava pesantemente il ddg e gli rivolgeva numerose espressioni ingiuriose, cercando lo scontro fisico con lui, venendo fermato solo grazie a un dirigente della società, che gli impediva di avvicinarsi. L'altro soggetto non autorizzato, rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose (sanzione attenuata per il fattivo intervento del dirigente nell'episodio descritto).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 2/2023

GALLESE MASSIMO (AURORA CALCIO)

Già richiamato, protestava veementemente avverso una decisione del ddg. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione, afferrava per circa 10 secondi il ddg al braccio, senza causargli dolore. Abbandonando il tdg rivolgeva al ddg ripetute espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 2/2023

CARDILICCHIA GIANLUCA (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (I INFR)

CORSINO SANDRO (VADESE CALCIO 2018)

MASSAGGIATORI AMMONIZIONE (I INFR)

MACCHIA DOMENICO (MILLESIMO CALCIO)

ALLENATORI SQUALIFICA PER DUE GARE

RATTALINO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)

A fine gara e non presente in distinta in quanto squalificato, scavalcava la recinzione e si avviava nello spogliatoio della propria squadra accendendo una lite fra i componenti delle due società. La presente sanzione si intende da scontarsi al termine della precedente squalifica.

SQUALIFICA PER UNA GARA

ADAMI SIMONE (AURORA CALCIO)

GIUNTA ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)

GRISERI ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)

MONTI IVAN (SAN FRANCESCO LOANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

NDIAYE MOHAMET AURO LA (AURORA CALCIO)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa

TURRINI FILIPPO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

A gioco fermo, colpiva con uno schiaffo al volto un avversario, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROMANO GABRIELE (ALBISSOLE 1909)

RATTI DAMIANO (ANTICA LUNI 2009)

BOCCHIA FEDERICO (BOLANESE)

MOLINARI SEBASTIANO (MILLESIMO CALCIO)

PROVATO JACOPO (VADESE CALCIO 2018)

MOLINARI PAOLO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LESKAJ SUEL (ALTARESE)

ESPOSITO CLAUDIO (AURORA CALCIO)

VICARI SALVATORE (BOLANESE)

SIRI SAMUEL (MALLARE)

CANERI LUCA (PEGAZZANO CALCIO 2015)

VIGNOLA MATTEO (PONTELUNGO 1949)

BARDHI ALFONC (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

RAGGIO MICHELE (PSM RAPALLO)

RUSSO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CHAM EBRIMA (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DAMONTE FEDERICO (ALBISSOLE 1909)

CONTI MARCO (BOLANESE)

MANCUSO EMANUELE (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

EL BARD ABDELFATAH (CASTELNOVESE)

MOLINARI GIOVANNI (LETIMBRO 1945)

REALE MATTIA (MALLARE)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO LEVANTE 1930)

BORINATO GIACOMO (RIESE)

GARIBALDI DAVIDE (RIESE)

MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

ILLIANO DANIELE (SAN FRANCESCO LOANO)

BIZZARRI SAMUELE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

BARRANCA FABIO (SPERANZA 1912 F.C.)

FROSIO ANDREA (SPERANZA 1912 F.C.)

BARATTA GABRIELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

GRASSO LUCA (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FORESTI FABIO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

FRAVEGA BRUNO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ELHDIY ZAKARIA (BOLANESE)

GALLESIO ANDREA (PLODIO 1997)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)

FAZIO MATTEO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

KADRIJA HEROLIND (MALLARE)

DE MADRE DAVIDE (PLODIO 1997)

CASTELLUCCHIO SAVERIO (RIESE)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MARRAS MICHELE (ALBISSOLE 1909)

RIILLO STEFANO (ARCOLA GARIBALDINA)

GRECO ALESSANDRO (AREA CALCIO ANDORA)

TESTA LUCA (AREA CALCIO ANDORA)

SIVORI FILIPPO (CASTELNOVESE)

CIMOLATO MATTIA (CITTA DI COGOLETO)

FAZIO NICOLO (CITTA DI COGOLETO)

GIUSTO LORIS (LETIMBRO 1945)

LO SICCO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

LAI DANIELE (PLODIO 1997)

SANNA MATTIA (PLODIO 1997)

SPINARDI LUCA (PLODIO 1997)

BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)

MAZZARELLO GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

PASTI DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

CANESSA TOMMASO (PSM RAPALLO)

BROZZO TOMMASO (RICCO LE RONDINI)

SCIUTTO MARCO (SPERANZA 1912 F.C.)

AVANZI AMOS (VADESE CALCIO 2018)

ROMEO MICHELE (VADESE CALCIO 2018)

VIGORITO IVANO (VADINO FOOTBALL CLUB)

BOTTARI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CANEPA DANIELE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

PAZMINO INTRIAGO M. (VELOCE 1910)

VIEL LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

ZUCCA ANDREA (ALBISSOLE 1909)

MARSIO MANUEL (ALTARESE)

AMALFITANO MATTIA (ARCOLA GARIBALDINA)

LAUDANDO GAETANO (AURORA CALCIO)

BILLI MICHAEL (BOLANESE) FOCE FILIPPO (BOLANESE)

FEDORYSHYN VLADYSLAV (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

GASPAROTTI DAVIDE (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

BRAGAZZI FILIPPO (CASTELNOVESE)

DIOUF DANE (CASTELNOVESE)

FARIS MAROUN (CASTELNOVESE)

CAFFIERI FILIPPO (MURA ANGELI)

TALMOUDI KARIM (MURA ANGELI)

CAPITANI FRANCESCO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

PALTRINIERI SIMONE (PONTELUNGO 1949)

CAROCCI LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CAPPELLI MATTEO (RIESE)

BAGLIO SAMUEL GAETANO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

ANTONELLI MIRKO (SAN FRANCESCO LOANO)

SABOR MOHAMED AMINE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

CARMINATI DIEGO (SPOTORNESE CALCIO)

FERROTTI GABRIELE (SPOTORNESE CALCIO)

ZHUZHI ADOR (SPOTORNESE CALCIO)

CARRERA GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)

BERTOZZI FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

POLLIO TIZIANO (VADINO FOOTBALL CLUB)

TRAVERSO ANDREA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

COZZA STEFANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

DE LUCA CLAUDIO (VELOCE 1910)

GUALTIERI LEONARDO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

BASTITA DAVIDE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

PIOMBO ALESSIO (ALTARESE)

BONI LODOVICO (ARCOLA GARIBALDINA)

DONATO FRANCESCO (ATLETICO ARGENTINA)

MANFREDI DAVID (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

FOSSA TOMMASO (BORGO INCROCIATI)

MATAROZZO MATTEO (BORGO INCROCIATI)

VAROSIO LUCA (BORGO INCROCIATI)

ZERBETTO ALESSANDRO (CASTELNOVESE)

PIZZORNO ENRICO (CELLA 1956)

MARENCO ALESSIO (MALLARE)

VERDA FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)

LOI ALESSANDRO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

ROSSETTI NICOLO (PSM RAPALLO)

FABBRETTI IGOR (QUILIANO&VALLEGGIA)

MINERVA GIOVANNI (RICCO LE RONDINI)

SCANNAPIECO PIETRO (SAN FRANCESCO LOANO)

ARDOINO LUCA (VADINO FOOTBALL CLUB)

CARBALLO EZEQUIEL DAMIAN (VADINO FOOTBALL CLUB)

PESTARINO GIANLUCA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

TAGLIENTE SIMONE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)