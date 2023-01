Un altro finalese entra nel calcio "dei grandi": ecco l'esordio con la Sampdoria per Lorenzo Malagrida

Non rimarrà certo negli annali della storia sampdoriana il 12 gennaio 2023, una serata come tante di Coppa Italia per la compagine blucerchiata ma che il giovane calciatore calicese Lorenzo Malagrida non dimenticherà.

Il centrocampista esterno classe 2003 di Calice Ligure, località dell'entroterra finalese, ha infatti esordito in prima squadra con la maglia della Sampdoria.

L'occasione è arrivata nel corso del match infrasettimanale della coppa nazionale tra i blucerchiati e la Fiorentina, andato in scena nel pomeriggio odierno allo stadio "Artemio Franchi", con Malagrida subentrato al 77' al posto di Sabiri.

Un momento tanto atteso, considerando che sin da inizio stagione il giovane calciatore, protagonista con la Primavera di Tufano, era stato aggregato alla Prima Squadra allenata prima da Marco Giampaolo fin dal ritiro estivo precampionato, e poi negli allenamenti settimanali da Dejan Stankovic: poco importa il risultato finale che ha premiato gli avversari, per Malagrida rimane un sogno realizzato in attesa dell'esordio in massima serie.