Ciclismo. Il Trofeo Laigueglia si avvicina, stamane la visita di Davide Cassani

La macchina organizzativa del Trofeo Laigueglia (che quest'anno celebrerà la sua 60esima Edizione) ha già da qualche mese "acceso i suoi motori" e nella giornata odierna metterà in atto un importante step verso la data dell'1 marzo 2023: l'appuntamento è per le 9.30 di giovedì 12 gennaio in prossimità del Muretto dei Ciclisti di Laigueglia (Piazza Mazzini) dove il noto ex ciclista professionista, dirigente sportivo e commentatore televisivo Davide Cassani incontrerà la cittadinanza, gli appassionati delle 2 ruote e i ragazzi delle Scuole laiguegliesi per parlare di ciclismo, sport e cicloturismo. La giornata proseguirà con un sopralluogo dell'intero percorso per rimarcarne ed illustrarne le caratteristiche tecniche, con riprese video dello stesso e del territorio.