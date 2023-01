Calcio, Savona. L'ex presidente Cannella concorda con Maddalena: "Una sola precisazione, i contatti sono avvenuti in rappresentanza della società romana"

Anche l'ex presidente del Savona, Sebastiano Cannella, è voluto intervenire in merito alle ultime querelle attorno alla società biancoblu.

Cannella ha contattato la nostra redazione per alcune precisazioni.

"Ho visto tramite il vostro sito la conferenza stampa di Umberto Maddalena e con i temi sostanziali del suo intervento non posso che essere d'accordo.

Ci tenevo però a specificare alcuni aspetti: il sottoscritto si è interessato al Savona non a titolo personale, ma per conto dell'attuale proprietà romana; inoltre la notizia delle dimissioni dell'ex presidente Mordeglia la ebbi attraverso il vostro giornale che iniziai a seguire per informarmi sugli sviluppi della società biancoblu.

A quel punto contattai Maddalena per chiedere se ci fosse la disponibilità di intavolare una trattativa, cosa che poi tutti sappiamo avvenne.

L'attuale situazione? Sono ovviamente dispiaciuto. La mia visione era mirata a una riduzione del budget iniziale di oltre centomila euro, puntando su elementi giovani e competitivi, come i camerunensi. Tecnicamente erano due ragazzi di valore che in un campionato come la Prima Categoria avrebbero permesso al Savona di stazionare al vertice della classifica. Puntare su giocatori dai rimborsi alti e con un'età over 30 e 40 non era in linea con le mie convinzioni".