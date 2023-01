Calciomercato, Albenga. Ufficiali gli arrivi del centrocampista Trofo e del laterale Mastrippolito

Nessuna sorpresa: i due giocatori preannunciati negli scorsi giorni hanno firmato per l'Albenga e si sono messi subito a disposizione per gli allenamenti di mister Buttu.

Un centrocampista di quantità come Trofo e un laterale destro come Matrippolto suggeriscono, complice il grave infortunio a Di Salvatore, il ritorno in pianta stabile al 3-5-2 o al 3-4-1-2, dopo che Buttu, con l'ala piemontese, aveva optato a più riprese per il 3-4-3.

Il comunicato:

L’ A.S.D. Albenga 1928, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Emanuele Trofo, centrocampista classe 1995 e di Lorenzo Mastrippolito, difensore classe 2000.

Nuovi innesti che il presidente Marinelli ha voluto mettere a disposizione della prima squadra di mister Buttu, per questo inizio e decisivo girone di ritorno.

Emanuele Trofo ha militato in varie squadre della serie D tra le quali: Nardò, Ercolanese, Cittanovese, Frattese, Aversa, Siracusa, Sambenedettese, Akragas, Licata, Castrovvilari e Salsomaggiore.

Lorenzo Mastrippolito, proveniente dal Bisceglie (Eccellenza), ha militato anche con il Vis Pesaro, Carpi, Reggina e Sassuolo.

A Emanuele e a Lorenzo il benvenuto da parte del presidente Simone Marinelli, della dirigenza e di tutta la società.