Calcio, Eccellenza: il Finale domina nella valorizzazione giovani, molto bene anche Albenga e Cairese al 2° e 4° posto

VALORIZZAZIONE GIOVANI CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 17° GIORNATA DI ANDATA

Si pubblica la classifica aggiornata alla 17^ giornata di andata, riguardante il progetto di valorizzazione dei giovani nel campionati di Eccellenza come da C.U. n. 164 del 30 novembre 2022 della Lega Nazionale Dilettanti, ricordando che l’ufficializzazione delle vincenti, visto il Regolamento del predetto C.U., avverrà al termine del Campionato. Le classifiche sono da intendersi aggiornate fatti salvi i recuperi da disputare.

SOCIETA’ PUNTI + BONUS PUNTI BONUS

FINALE 147,60 123,00 + 24,60

A.S.D. ALBENGA 1928 68,40 57,00 + 11,40

A.S.D. ARENZANO FOOTBALL CLUB 54,00 45,00 + 9,00

A.S.D. CAIRESE 43,20 36,00 + 7,20

U.S.D. CAMPOMORONE SANT OLCESE 32,40 27,00 + 5,40

S.S.D. IMPERIA CALCIO SRL 30,00 25,00 + 5,00

U.S. ANGELO BAIARDO 26,40 22,00 + 4,40

S.C.D. RIVASAMBA H.C.A. 21,60 18,00 + 3,60

A.S.D. BUSALLA CALCIO 21,00 21,00 + 0,00

A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO 10,80 9,00 + 1,80

U.S.D. LAVAGNESE 1919 10,80 9,00 + 1,80

U.S.D. CANALETTO SEPOR 7,20 6,00 + 1,20

F.S. SESTRESE CALCIO 1919 3,60 3,00 + 0,60

SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO

VOLTRESE VULTUR SSDARL

Non sono inserite in graduatoria le sotto indicate Società ai sensi del punto 4/a) del Regolamento, il quale prevede che “Non avranno diritto al premio: a) le Società di Eccellenza e Promozione che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2022/2023 di competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato“

• A.S.D. FORZA E CORAGGIO

•SSDRL RAPALLO R.1914 RIVAROLESE

• A.S.D. TAGGIA