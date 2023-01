Calcio. il 4 febbraio l'Assemblea Ordinaria Biennale e Straordinaria del CR Liguria

Convocata l’Assemblea Ordinaria Biennale e Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale Liguria, che si svolgerà sabato 4 Febbraio 2023 presso l’Hotel “Tower Genova Airport” in Via Pionieri e Aviatori d’Italia 44 a Genova (ore 9.30 in prima convocazione e ore 10.30 in seconda), con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica poteri;

2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;

3. Comunicazioni del Presidente del Comitato Regionale Liguria;

4. Esame e discussione della Relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del Comitato Regionale Liguria relative al periodo 2020/2021 e 2021/2022;

5. Elezione straordinaria del Responsabile Regionale del Calcio a Cinque del Comitato Regionale Liguria;

6. Premiazione Società Vincenti “Premio Disciplina” – stagione sportiva 2021/2022;

7. Premiazione Società Vincenti la Manifestazione “E-Sport” – stagione sportiva 2021/2022; 8. Varie ed eventuali.