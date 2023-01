Calcio. Prima Categoria A. Tris Aurora nell'anticipo, il Millesimo cade 3-1 sotto i colpi di Laudando e Vallone

MILLESIMO - AURORA 1-3 (65' Torra rig. - 14' Laudando, 71' Vallone, 76' Laudando rig.)

Triplice fischio finale! L'Aurora fa suo l'anticipo contro il Millesimo, espugnando per 3-1 il "Corrent" di Carcare: la doppietta di Laudando e la rete di Vallone lanciano i gialloneri a quota 31 in classifica

89' diagonale di Torra, non distante dall'angolino. Chiude in avanti la squadra giallorossa nonostante l'inferiorità numerica. Saranno quattro i minuti di recupero

87' altra incornata di Bove sull'ennesimo corner battuto dal Millesimo, la sfera termina a lato

82' nuove sostituzioni su entrambi i fronti, ma la partita sembra ormai indirizzata sui binari gialloneri

80' Vallone si divora il 4-1 in contropiede: Iriana se ne va sulla destra e mette in mezzo un gran pallone che il numero sette, di testa, non riesce a spedire in fondo al sacco

76' NON SBAGLIA LAUDANDO DAGLI UNDICI METRI: doppietta personale per il numero dieci giallonero, 3-1 per la squadra di Adami

75' RIGORE PER L'AURORA E MILLESIMO IN DIECI: spinta ai danni di Muca a pochi passi dalla linea, ne fa poi le spese Protelli espulso per proteste

72' si sta accendendo la gara, sale l'agonismo tra i ventidue in campo

71' METTE DI NUOVO LA FRECCIA L'AURORA! Vallone finalizza un perfetto contropiede, controllando al limite dell'area piccola prima di trafiggere col destro l'incolpevole Castiglia.

70' Bove recupera un ottimo pallone sulla trequarti destra, cross in mezzo che Russo devia in angolo per non correre ulteriori rischi

67' reazione immediata dell'Aurora con il diagonale di Bassi, non c'è la mira nel tentativo del terzino giallonero

65' E LO STESSO TORRA TRASFORMA IL PENALTY, 1-1 MILLESIMO! Esecuzione impeccabile, destro ad incrociare che termina sotto l'incrocio dei pali

64' SECONDO RIGORE CONCESSO AL MILLESIMO: questa volta è Torra, entrato bene in partita, a essere steso al momento della conclusione. Veementi proteste degli ospiti, ma non cambia decisione il direttore di gara

62' ancora cambi: nel Millesimo c'è Protelli al posto di Bertuzzo, Adami inserisce invece Venturino richiamando in panchina Pizzolato

61' anche Piccardi finisce sul taccuino del direttore di gara

60' Bove scatta sulla destra servendo all'indietro per l'accorrente Torra, ma non c'è intesa tra i due e la difesa dell'Aurora può liberare l'area

56' ancora pericolosa la squadra di Macchia, Franco sul secondo palo aggancia il pallone sul corner battuto da sinistra, ma perde l'attimo per calciare sbucciando la sfera al vertice dell'area piccola

55' lo stesso Torra si incarica della battuta, ma il suo destro scende troppo tardi sorvolando la traversa della porta difesa da Ferro

54' Ognjanovic ammonito per una dura entrata proprio ai danni di Torra, altro piazzato a favore del Millesimo

53' Torra per Testoni, primo cambio tra le file di casa

50' Haxhiraj su punizione calcia troppo frettolosamente spedendo alle stelle, i giallorossi cercano fin da subito di raddrizzare la partita in questo avvio di secondo tempo

46' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Corrent": conduce 1-0 l'Aurora sul Millesimo, che ha sciupato una ghiotta chance per pareggiare prima dell'intervallo con il rigore fallito da Bove. Tra poco il racconto della ripresa

45' due di recupero prima della pausa

44' ci prova da fuori Volga, troppo debole e centrale per impensierire il portiere giallonero

37' ERRORE DI BOVE DAL DISCHETTO: il numero due giallorosso apre il piattone, ma Ferro intuisce e nega il pari ai giallorossi

36' RIGORE PER IL MILLESIMO: bella triangolazione sulla destra tra Bove e Oddone, atterrato al momento del tiro da un giocatore avversario, ammonito nell'occasione.

35' Oddone in ripartenza se ne va sulla destra, ma il suo traversone termina direttamente sul fondo

33' si rivedono in avanti i gialloneri, Vallone porta a casa un nuovo calcio d'angolo che spezza il momento favorevole al Millesimo

31' girata al volo di Franco che non impensierisce Ferro, padroni di casa più incisivi in questa fase

30' Haxhiraj si libera bene a sinistra e mette in mezzo un pallone che la difesa dell'Aurora devia in angolo. Nuovo giro dalla bandierina per la squadra di Macchia

26' Bove di testa non inquadra lo specchio sul corner battuto dalla destra, ma il Millesimo sta cercando di alzare i giri dopo un avvio di gara di marca giallonera

20' Ferri aggancia Muca all'altezza della trequarti, punizione battuta rapidamente dall'Aurora che non crea pericoli alla porta giallorossa

18' prima occasione anche per il Millesimo: Oddone lanciato in profondità calcia in diagonale con il mancino trovando la risposta di Ferro, bravo a deviare in calcio d'angolo

14' AURORA IN VANTAGGIO! LAUDANDO di testa gira alle spalle di Castiglia un preciso traversone dalla sinistra, è 0-1 per la formazione di Adami

11' Rebella su punizione crossa in area non trovando la deviazione di un proprio compagno, sfera che termina direttamente in fallo laterale

10' Testoni è il primo ammonito della gara, punita la trattenuta ai danni di Pizzolato lanciato a sinistra

8' pochi spunti nei primi minuti, squadre che si studiano e che non riescono ad alzare i ritmi

1' si parte! Divisa tradizionale giallorossa per il Millesimo, Aurora in completo nero

PRIMO TEMPO

Formazioni:

MILLESIMO: Castiglia, Bove, Ferri, Bertuzzo, Franco, Haxhiraj, Icardo, Gallo, Testoni, Volga, Oddone

A disposizione : Barbiero, Moretto, Ciravegna, Negro F., Negro L., Raimondo, Protelli, Torra, Bacino

Allenatore : Macchia

AURORA: Ferro, Bassi, Pizzolato, Piccardi, Russo, Ognjanovic, Vallone, Rebella, Berta, Laudando, Muca

A disposizione : Casanova, Djomi, Castelli, Venturino, Iriana, Ferretti, Delfino, Torrengo