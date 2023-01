Calcio. Prima Categoria B, colpaccio Olimpic al "Ruffinengo": Spotornese beffata nel finale, i genovesi si impongono 2-1

SPOTORNESE - OLIMPIC 1-2 (56' Polito - 42' Addamo, 89' Polotti)

Finisce qui l'anticipo del "Ruffinengo": blitz esterno dell'Olimpic sul campo della Spotornese, superata nel finale dal colpo di testa di Polotti. Di Addamo e Polito le altre due reti

92' punizione di Polito dai ventidue metri che centra in pieno la barriera, ultimi assalti da parte della Spotornese dopo la beffa subita pochi istanti fa

89' IL 2-1 DELL'OLIMPIC! Filippi sbaglia il rinvio e regala corner ai genovesi: dalla successiva battuta arriva l'incornata vincente di Polotti, che porta avanti la squadra di Berogno. Gol pesantissimo proprio allo scadere

81' Zhuzhi rileva Bogarin

76' squadre che iniziano ad allungarsi, la stanchezza incomincia a farsi sentire

70' girandola di cambi che non andiamo ad elencare, ma Berogno e Dorigo vogliono forze fresche per provare a portare a casa l'intera posta

66' si accende intanto un parapiglia all'altezza del dischetto, un cartellino per parte estratto del direttore di gara

65' Greco lotta sulla destra e riesce a capovolgere l'azione aprendo a sinistra per Cossu, contro cross basso che viene deviato in angolo dalla difesa genovese

62' posizione ideale per un destro, ma la punizione viene calciata dal mancino di Gatto, che spedisce direttamente alto sopra la traversa

61' Larosa steso al limite dei sedici metri, ammonito Greco se non andiamo errati

56' IL PAREGGIO DELLA SPOTORNESE! Polito! Tocco vincente sul secondo palo da parte del centravanti ex Celle Varazze, Drigani questa volta tocca solamente il pallone senza riuscire ad evitare il gol. 1-1 al "Ruffinengo"

55' ancora super il portiere genovese, questa volta su Polito: il numero nove si libera della marcatura avversaria e riesce a concludere trovando la respinta di Drigani

49' doppio squillo Spotornese con Carminati e Bogarin, in entrambe le circostanze è reattivo Drigani, bravo a salvare la propria porta con un paio di interventi decisivi

46' riparte la gara

SECONDO TEMPO

Spotornese 0, Olimpic 1: si va al riposo con questo parziale. Il racconto della ripresa tra una decina di minuti, a tra poco

45' succede un po' di tutto su un'azione a sinistra dei biancazzurri, condizionata dal un fallo laterale non fischiato all'Olimpic: arriva il traversone in mezzo e un probabile tocco di mano di un giocatore genovese, ma l'arbitro concede semplice corner alla Spotornese

43' colpita nel momento probabilmente peggiore la Spotornese, che non è mai riuscita ad affacciarsi con pericolosità dalle parti di Drigani

42' ADDAMO PORTA AVANTI L'OLIMPIC! Gatto sulla trequarti trova il varco giusto per liberare sulla destra Rizzo, preciso traversone basso su cui si avventa in scivolata l'attaccante rossoverde, che porta meritatamente avanti i suoi. 0-1 al "Ruffinengo"

39' uscita rischiosa ma efficace di Filippi, che si spinge fino al vertice dei sedici metri per anticipare Larosa, particolarmente ispirato in questi minuti

35' altra rasoiata dai venticinque metri del giocatore ex Ligorna, sfera non distante dallo specchio. Più Olimpic che Spotornese fin qui, poco brillante dalla trequarti in su la compagine allenata da mister Dorigo

34' IL PALO DI GATTO: Larosa sulla destra guadagna il fondo e serve all'indietro per l'attaccante numero undici che a porta praticamente sguarnita centra in pieno il montante a Filippi battuto. Occasionissima per la squadra di Berogno

33' Bogarin a destra si libera per il traversone, ma il suo è un mix tra un tiro e un cross che si spegne abbondantemente a lato della porta genovese

32' Larosa alla conclusione da posizione interessante, Filippi in due tempi controlla la sfera

31' azione prolungata da parte della formazione di Dorigo, probabile anche un fuorigioco non ravvisato dal direttore di gara

25' il numero undici rossoverde è il più intraprendente dei suoi: punizione dalla lunghissima distanza che non crea problemi a Filippi, ma è già la terza conclusione da inizio gara

18' nuovo tentativo da parte di Gatto, che porta a casa un tiro dalla bandierina

16' rimane a terra Delponte all'interno della propria area di rigore, necessario l'intervento della panchina per verificare le sue condizioni

15' gara sostanzialmente equilibrata in questo primo quarto d'ora, ritmi piuttosto blandi

7' squillo dei biancazzurri con Polito, destro sul primo palo dove Drigani fa buona guardia deviando in corner

4' Gatto chiama, Filippi risponde. Primo tiro dei genovesi verso lo specchio della porta

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SPOTORNESE: Filippi, Cosentino P., Crovella, Greco, Ottonello, Cosentino A., Bogarin, Orcino, Polito, Cossu, Carminati

A disposizione : Genta, Basso, Zhuzhi, Lione, Chessa, Ferrigno, Ferrotti, Tomasi, Bianco

Allenatore : Dorigo





OLIMPIC: Drigani, Varvicchio, Cornero, Delponte, Sacco, Galasso, Pinna, Rizzo, Addamo, Larosa, Gatto

A disposizione : Hila, Ruberto, Vigogna, Polotti, Degl'Innocenti, Percivale, Fazio, Valverde, Varone