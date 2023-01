Calcio. Prima Categoria, quattro anticipi tra girone A e B: c'è il derby valbormidese Millesimo-Aurora, in campo anche Albissole, Letimbro e Spotornese

Ad aprire ancora una volta il weekend del calcio dilettantistico sarà il campionato di Prima Categoria, pronto a mandare in scena quattro anticipi (1 nel girone A, 3 nel B) per una scorpacciata di calcio che scatterà alle 15.00 per concludersi dopo le 21.00.

Sono ormai un appuntamento fisso le sfide del sabato nel gruppo savonese, meno in quello ponentino-valbormidese, che proporrà invece quest'oggi il derby tra Millesimo e Aurora, con fischio d'inizio fissato alle ore 15.00 al "Corrent" di Carcare. Otto i punti che separano al momento i giallorossi dalla squadra di Adami, ma entrambe, seppur con percentuali di probabilità più favorevoli alla squadra cairese, restano in corsa per un piazzamento playoff.

Il girone B vedrà invece tre incroci sull'asse Savona-Genova: si parte alle 15 con l'Albissole - a caccia di punti playoff - ospite del Multedo, mentre alle 17.00 toccherà alla Letimbro tentare di far risultato in casa del Masone, fresco di colpaccio al "Santuario" contro il Savona. A chiudere la giornata la sfida della Spotornese, al "Ruffinengo" è atteso l'Olimpic, che punta a consolidare il quarto posto e un piazzamento playoff.

Ampia copertura sulle pagine di Svsport.it: webcronaca diretta di Millesimo-Aurora e Spotornese-Olimpic, livescore e aggiornamenti in tempo reale per le altre due sfide.

Il programma: