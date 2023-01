Calcio, Promozione. Valorizzazione giovani: nel girone A primeggia il Legino davanti a Celle Varazze e Golfo Dianese

VALORIZZAZIONE GIOVANI CAMPIONATI DI PROMOZIONE GIRONI A-B CLASSIFICHE – 1^ GIORNATA DI RITORNO

Si pubblicano le classifiche aggiornate alla 1^ giornata di ritorno, riguardanti il progetto di valorizzazione dei giovani nel campionato di Promozione come da C.U. n. 164 del 30 novembre 2022 della Lega Nazionale Dilettanti, ricordando che l’ufficializzazione delle vincenti, visto il Regolamento del predetto C.U., avverrà al termine del Campionato.

Le classifiche sono da intendersi aggiornate fatti salvi i recuperi da disputare.

GIRONE “A”

SOCIETA’ PUNTI + BONUS PUNTI BONUS

U.S.D. LEGINO 1910 79,20 66,00 + 13,20

SSDARL CELLE VARAZZE F.B.C. 35,00 35,00 + 0,00

POL.D. GOLFO DIANESE 1923 20,00 20,00 + 0,00

A.S.D. CERIALE PROGETTO CALCIO 19,20 16,00 + 3,20

G.S.D. BORZOLI 19,00 19,00 + 0,00

A.S.D. BAIA ALASSIO CALCIO 18,00 18,00 + 0,00

A.S.D. SAMPIERDARENESE 16,80 14,00 + 2,80

A.S.D. VENTIMIGLIACALCIO 10,00 10,00 + 0,00

A.S.D. SERRA RICCO 1971 7,20 6,00 + 1,20

A.S.D. OSPEDALETTI CALCIO

A.S.D. PIETRA LIGURE 1956

A.S.D. PRAESE 1945

Non sono inserite in graduatoria le sotto indicate Società ai sensi del punto 4/a) del Regolamento, il quale prevede che “Non avranno diritto al premio: a) le Società di Eccellenza e Promozione che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2022/2023 di competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato“

• A.S.D. CAMPESE F.B.C.

• A.S.D. CARCARESE

• A.S.D. NEW BRAGNO CALCIO

• S.C.D. SOCCER BORGHETTO

GIRONE “B”

SOCIETA’ PUNTI + BONUS PUNTI BONUS

A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB 147,60 123,00 + 24,60

A.S.D. VALLESCRIVIA 2018 136,00 136,00 + 0,00

G.S.D. SAN DESIDERIO 112,00 112,00 + 0,00

S.S.D. TARROS SARZANESE SRL 99,60 83,00 + 16,60

SSDARL GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. 85,00 85,00 + 0,00

A.S.D. MAGRA AZZURRI 66,00 66,00 + 0,00

A.S.D. FOOTBALL CLUB BOGLIASCO 64,80 54,00 + 10,80

U.S.D. DON BOSCO SPEZIA CALCIO 50,40 42,00 + 8,40

A.S.D. MARASSI 1965 38,00 38,00 + 0,00

A.S.D. LITTLE CLUB JAMES 31,20 26,00 + 5,20

A.S.D. CAPERANESE 2015 31,00 31,00 + 0,00

A.S.D. LEVANTO CALCIO 18,00 15,00 + 3,00

S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D. 18,00 15,00 + 3,00

A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903

Non sono inserite in graduatoria le sotto indicate Società ai sensi del punto 4/a) del Regolamento, il quale prevede che “Non avranno diritto al premio: a) le Società di Eccellenza e Promozione che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2022/2023 di competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato“

•A.S.D. CADIMARE CALCIO

• A.S.D. MAROLACQUASANT