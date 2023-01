Calcio, Rappresentativa Juniores: giovedì prossimo amichevole con l'Under 18 della Samp, Mondino e Stagnaro i soli "savonesi" convocati

Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Juniores Under 19” del Comitato Regionale, sono convocati presso il campo sportivo “R. Garrone” di Bogliasco (GE) il giorno giovedì 19 Gennaio 2023 alle ore 14.30, per disputare una gara amichevole contro la Società U.C. Sampdoria Spa (Under18), i sottoelencati giocatori:

Angelo Baiardo

Borreani Marco – Fossa Filippo – Zuppiroli Maxim

Arenzano Football Club

Pellicciari Mattia

Busalla Calcio

Gottingi Alessandro

Canaletto Sepor

Favazza Francesco

Caperanese 2015

Dall’Aglio Matteo

F.S. Sestrese Calcio 1919

Palmisano Daniel – Tomé Luca

Finale

Mondino Dominik – Stagnaro Andrea

Football Club

Bogliasco Carnemolla Riccardo

Golfoparadisoproreccoc.A.

Oucif Sofiane – Favale Federico

Imperia Calcio Srl

Morchio Tommaso

Lavagnese 1919

Agosta Alessandro – Mazzino Daniele

Levanto Calcio

Pozzi Federico

Ospedaletti Calcio

Manno Massimo

Praese 1945

Lo Vecchio Andrea

Rivasamba H.C.A.

Campana Alessandro

Taggia

Ialacqua Federico

Commissario Tecnico: Orcino Corrado

Coordinatore Organizzativo: Ferrando Giuseppe

Allenatore: Chiappucci Giuseppe

Vice Allenatore: Maggiari Michele

Preparatore Portieri: Provato Jacopo

Dirigente: Ferrando Giuseppe

Fisioterapista: Bevegni Francesco

Magazziniere Gandolfo Sergio