Cronaca Premier League, calcio inglese: una grave accusa contro il Manchester City

Il Manchester City è stato accusato di aver infranto le regole finanziare della Premier League, lo raccontano i giornali di oggi, soprattutto quelli esteri. Il club però ha rilasciato delle dichiarazioni, vediamo tutta la situazione paragrafo dopo paragrafo.

Che cosa è successo?

La Premier League ha accusato la seconda classificata del campionato di aver accumulato ben oltre cento violazioni delle regole finanziarie. Un numero e un fascicolo costato ben quattro anni di indagini. Una commissione indipendente ha studiato ben cento violazioni del club effettuate dal 2009 al 2018. Ricordiamo che nel 2008 il club fu rilevato da proprietari di Abu Dhabi. Tra le accuse c'è anche di non aver mai collaborato alle indagini di questi quattro anni, iniziate nel dicembre del 2018. Che cosa ha risposto il City?

Il club è sopreso

Il City ha dichiarato di essere sorpreso dalle accuse e vuole prove inconfutabili anche perché si dissocia dalle cento violazioni venute fuori dall'indagine. La situazione però è veramente serie e non bastano le dichiarazioni. Infatti, il club rischia sia la multa che la detrazione di punti e anche l'espulsione dal campionato.

Classifica di Premier League

Il Manchester City su 21 partite ha vinto 14 match, pareggiato tre, persi quattro, 53 le reti fatte, 21 le subite, 45 punti, cinque in meno dell'Arsenal, ancora la gara è aperta.

Nelle ultime cinque partite, tre vittorie e due sconfitte. Spulciano tra i club precedenti, a correre c'è anche il Brentford che nelle ultime cinque partite ha quattro vittorie e un pareggio rispetto ai club che ha attorno in classifica.

Le risposte del Manchester City alle accuse

Arriva una nota ufficiale del Manchester City. "È sorpreso della pubblicazione di queste presunte violazioni delle regole della Premier LEague. In particolare, dato l'ampio impegno e la grande quantità di materiali dettagliati che è stata fornita all'EPL".

Si legge che il club non si tira indietro dalle indagini, infatti scrive anche che il Manchester City accoglie con favore la revisione della questione da parte di una commissione indipendente per considerare in modo imparziale il corpus completo di prove inconfutabili esistenti a sosteno della sua posizione.

Le accuse, cento sono tantissime e di tantissimi anni

Tante le accuse per il City, tra queste la mancata trasparenza sulla visione veritiera e corretta della posizione finanziaria, le informazioni di carattere finanziario devono essere fornite con tutti i dettagli, i più importanti ad esempio sono le entrate da sponsorizzazione e i costi operativi su cui, secondo la Premier, mancano delle informazioni complete.

Poi mancano dettagli sulla remunerazione dell'Allenatore, addirittura si mensiona Roberto Mancini nel 2013 e di giocatori. Poi violazioni dei regolamenti Uefa, del FFP, sigla che intende il Financial Fair Play. Tutto ciò in molti decenni, partendo dal 2008. Ricordiamo che le indagini sono partite però nel 2018. Grande guerra tra City e Premier quindi da vedere come si evolverà nei prossimi giorni.