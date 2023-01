Rugby Ligure: riparte lentamente l'attività regionale, il Savona ancora a riposo

Con alle spalle le festività invernali, e la lunga quanto logica sosta, il movimento rugbistico riprende anche se solo in parte la consueta attività agonistica. Le squadre di Serie A del CUS Genova e della Pro Recco, ed il Savona di Serie B osserveranno ancora una domenica di pausa, mentre per la Serie C questa domenica ci sara’ occasione di recuperare la terza giornata del girone di andata, rinviata per problemi meteo il 18 dicembre scorso. In campo lo Spezia a San Mauro Torinese e le Province dell’Ovest a Biella, per il Campionato di Promozione alla Serie B, mentre per la Coppa Mare e Monti sul campo di Cogoleto è previsto il derby fra i cadetti del CUS Genova e l’Amatori Genova e la trasferta a Tortona dell’Union Riviera.

SERIE C – PROMOZIONE GIRONE 4 (III GIORNATA/recupero) domenica 14,30

S. Mauro – RC Spezia (D’Altorio/Parco Einaudi SMT arb. Catalfamo)

Biella2 – Province dell’Ovest Stadio del Rugby, arb. Simonotti)

Rivoli – Volpiano

Stade Valdotain – Rho (Comunale di Sarre/AO)

Classifica generale: Stade Valdotain e Rho punti 10, RC Spezia 8, S. Mauro 6, Volpiano 4, Biella Cad 1, Province dell’Ovest e Rivoli punti 0.





SERIE C –LIGURIA/PIEMONTE (Coppa Mare Monti) (II GIORNATA – recuperi) domenica 14,30

CUS Genova – Amatori Genova (INV.CAMPO St.CarliniBollesan arb. Costa)

CUS Piemonte Orientale – Alessandria (h. 14,30 C.S.CUS PO arb. Chiarle)

Union Riviera – Lions Tortona (INV.CAMPO Campo PinoValle/Imperia arb. Anselmi)

CLASSIFICA: CUS Genova Cadetti punti 5, CUS PO e Lions Tortona 4, Union Riviera ed Amatori Genova 1, Alessandria punti 0.





UNDER 19 GIRONE 1 (recupero IV giornata) dom. H. 12,30

Pro Recco – Biella (LongoTanaro Asti arb. Alaimo)

CLASSIFICA: VII Torino punti 20, Unione Monferrato 15, Moncalieri 14, Pro Recco (*) e Biella (*) 10, Amatori Genova 7, U.R.P. Alessandria 6, Union Riviera 2, Collegno - 4.

(*) = partite da recuperare.





UNDER 17 INTERREGIONALE ZONA 2 (VI GIORNATA)

Amatori Genova – San Mauro ( domenica h. 12,00 c.MarcoCalcagno/Cogoleto arb. Balducci)

Lainate – Unione Monferrato (sabato h.17,00 arb. Bagarolo)

Parabiago – Amatori&UnionMilano (sabato h.17,30 C. Venegoni arb. Gazzo)

Province dell’Ovest – CUS Torino (domenica h.12,30 c.Marchesani/S.Colombano arb. Kamili)

CLASSIFICA GENERALE:Amatori&UnionMilano punti 25, Parabiago 16, Province dell’Ovest e CUS Torino 13, Amatori Genova 10, San Mauro 5, Unione Monferrato 2, Lainate punti 1.