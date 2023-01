Calcio, Eccellenza. L'Albenga torna a correre, 3-0 al Rapallo Rivarolese

ALBENGA - RAPALLO RIVAROLESE 3-0 (12' Grandoni, 14' e 73' Sogno)

93' FINISCE QUA! L'ALBENGA BATTE 3-0 IL RAPALLO!

91' bel numero di Beluffi, conclusione alta per il giovane bianconero, ma avrebbe meritato miglior fortuna

90' saranno tre i minuti di recupero

87' punizione di Costantini insidiosa e a fil di palo, Longato attento

81' lascia il campo tra gli applausi Sogno, al so posto De Sousa, si prepara anche Mariani, pronto a rilevare Thomas Graziani

79' bella sgroppata di Anaya, Mitu però oggi è un muro

75' problemi al polpaccio per Gibilaro, entra Beluffi a tutta fascia

28' SOGNO LA CHIUDE! DA POCHI PASSI IL CAPITANO DELL'ALBENGA INFILA LONGATO!

24' ammonito Grandoni

21' ancora un cambio ospite: Orlando per Marchetti

21' Anaya in spaccata a pochi passi da Mitu, palla alta. Sfortunato il Rapallo sotto porta

16' Mastroippolito va nel pacchetto arretrato, buona la duttilità dell'ultimo acquisto del club ingauno

15' entrano gli ultimi due acquisti dell'Albenga. Dentro Mastroippolito e Trofo per Moi e Garibbo

14' Mitu super in due occasioni, il secondo su Anaya.

11' che bravo Graziani, Longato però si supera dopo il numero dell'attaccante di casa. Sulla ribattuta Gibilaro ha la porta spalancata per il tap-in, ma si vede respingere il tiro sulla linea

7' Bacherotti - Bondi, secondo cambio per Fresia

5' traversa di Anaya! Svetta la punta di Fresia sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Mitu viene salvato dalla trasversale

3' subito ammonito Matarozzi

1' si riparte con un cambio per il Rapallo, Matarozzi rileva Costa.

SECONDO TEMPO

47' in archivio il primo tempo, 2-0 per l'Albenga

45' saranno due i minuti di recupero (rientrato l'allarme Costantini)

42' il regista bianconero deve aver preso una leggera storta alla caviglia. Continui i solleciti all'articolazione anche a gioco fermo per Costantini

40' zoppica Costantini, subito in allarme la panchina dell'Albenga

39' troppo altruista Graziani nel cercare l'assist a Sogno. Errore di misura evidente, ma è una prova di grande sacrificio quella del numero sette

36' sono scesi i ritmi dell'Albenga in questa fase, Tracanna ha infatti la palla per riprire la partita. Mitu in uscita bassa è strepitoso!

36' prova a guadagnare campo il Rapallo, il destro di Castro è però alto.

34' inverte i braccetti (termine orribile) difensivi. Favara va a sinistra, Moi a destra, De Benedetti resta il riferimento centrale nel pacchetto a tre di Buttu

30' Anaya ha spazio, il destro a giro è però una telefonata a Mitu

22' grande lavoro in copertura per Thomas Graziani, l'attaccante ha già recuperato due-tre palloni in fase di ripiegamento

20' gioco interrotto qualche istante, Mitu in uscita colpisce la palla e involontariamente Anaya. Si riprente

14' SUBITO IL RADDOPPIO! SOGNO! Ancora un assist devastante di Costantini a cercare in verticale l'attaccante bianconero. Troppo spazio però per il destro magico del regista ingauno.

12' ALBENGA IN VANTAGGIO! Sciabolata di Costantini a lanciare Sogno, cross in area ancora una volta efficace sulla finta di Garibbo, Grandoni di mancino infila Longato.

7' transazione offensiva dell'Albenga, Costantini apre per Grandoni sulal fascia mancina, cross per Garibbo che lascia la sfera a Sogno, Longato si esalta nel respingere il tiro dell'attaccante argentino

3' Thomas Graziani a terra in area, Fanciullacci non rileva irregolarità

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Radu, Gibilaro, Favara, Grandoni, MoiDe Benedetti, Graziani T., Garibbo, Sogno, Costantini, Anselmo.

A disposizione: Scalvini, D'Arcangelo, Trofo, Fazio, Giudice, Mastroippolito, Mariani, Beluffi, De Sousa.

Allenatore: Buttu

RAPALLO RIVAROLESE: Longato, Patini, Scarf, Marchetti, Chella, Casanova, Bacherotti, Castro, Anaya, Tracanna, Costa.

A disposizione: Addamo, Matarozzi, Ozuna, Cova, Picasso, Bondi, Parigi, Orlando, Cristiani.

Allenatore: Fresia

Arbitro: Fanciullacci di Savona

Assistenti: Lazzaro di Imperia - Doci di Savona