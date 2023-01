Calcio. Eccellenza, missione ripartenza per l'Albenga: gli ingauni ospitano il Rapallo, lotta serratissima per il secondo posto

Sta attraversando il momento più delicato da inizio stagione con due sconfitte consecutive raccolte a cavallo della sosta natalizia, ma i nove punti di vantaggio sulla Lavagnese seconda della classe rappresentano sempre un margine significativo per iniziare il girone di ritorno, considerando anche gli innesti di due giocatori dal curriculum importante per la categoria, come Trofo e Mastrippolito.

L'Albenga non vuole lasciare nulla al caso e punta a riprendere immediatamente il proprio cammino già a partire dalla sfida odierna contro il Rapallo, atteso al "Riva" dopo l'inaspettato ko contro il Baiardo. Nuove sfide interne anche per Cairese e Finale: i gialloblu, beffati nel finale domenica scorsa dall'Albaro, se la vedranno al "Brin" contro il Campomorone, mentre la formazione di Balleri riceverà la visita della Sestrese.

Nonostante la sconfitta in finale di Coppa Italia, ha cambiato decisamente passo la Lavagnese di mister Ruvo, in forte ascesa dopo la prima parte di stagione caratterizzata da poche luci e tante ombre: i bianconeri affonteranno al "Riboli" il Rivasamba, da seguire anche Forza E Coraggio-Voltrese, Canaletto-Imperia e Arenzano-Albaro.

Ostacolo Genova Calcio per il Taggia, al debutto in questo 2023 dopo il rinvio per maltempo di domenica scorsa, a chiudere il quadro Busalla-Baiardo.

Il programma: