Calcio, Prima Categoria A: sfida salvezza al Riva, il racconto live di San Filippo Neri Yepp - Mallare

SAN FILIPPO NERI YEPP - MALLARE 1-1 (34' Macaluso - 6' Lupino)

4' dà l'illusione del gol il destro di Di Mari, destro che è uscito dritto per dritto ma che non ha trovato per millimetri la porta dei Lupi

3' gran progressione di Macaluso in zona centrale, respinto il tentativo dell'attaccante di Torregrossa

2' proteste del Mallare per un presunto tocco di mano in area

2' la seconda frazione si apre con il giallo a Torrini

1' cambio per la San Filippo nell'intervallo, c'è Ristagno per Stalla

SECONDO TEMPO

47' game over sul primo tempo, una rete per parte al rientro negli spogliatoi

47' azione insistita dei giallorossi, Macaluso calcia però troppo centralae

43' giallo a Di Mari per simulazione

36' azione insistita del Mallare chiusa del destro di Reale, destro schiacciato a terra e fuori dallo specchio

34' MACALUSO! IL PAREGGIO DELLA SAN FILIPPO NERI YEPP! Bellissimo il movimento a eludere la difesa valbormidese, con un destro preciso a battere Kadrija

33' clima pepato in campo, si sente il peso della posta in palio

32' Tentativo di Guidi a porta sguarnita, deviazione in corner.

31' da un Kadrija all'altro, questa volta il portiere salva tutto sul colpo di testa a botta sicura di Cortese

29' Kadrija dai venti metri calcia alto, coordinazione troppo precaria per trovare la porta

27' a terra Reale, contrasto secco, ma il numero sette rossoblu si rialza

21' Torrini sfiora il raddoppio, colpo di testa indisturbato, bravo Rizzo ad alzare sopra la traversa

14' Di Mari dalla distanza, destro masticato

9' sfila fuori di un nulla il destro di Ferrara, Durando chiama più attenzione ai movimenti senza palla di Di Mari.

6' MALLARE IN VANTAGGIO! LUPINO SOTTOPORTA INFILA RIZZO. SORPRESA LA DIFESA DI CASA

4' un'occasione per parte in avvio, prima è Lupino a non trovare la porta ingauna, poi è bravo Kadrija a rispondere presente a un calcio di punizione

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SAN FILIPPO NERI YEPP: Rizzo, Stalla, Girimondi, Cortese, Baglio, Muca, Ferrara, Incardona, Macaluso, Di Mari, Talladira

A disposizione: Dell'Oriente, Fousfos M.A., Fousfos, M.I., Littarelli, Ristagno, Mascardi, Comoli, Giglio, Guidi.

Allenatore: Torregrossa

MALLARE: Kadrija, A., Croce, Marenco, Briano, Siri, Torrini, Reale, Pistone, Kadrija H., Lupino, Palmiere.

A disposizione: Montano, Carella, Oliveri, Brancheetti, Gioka.

Allenatore: Durando

Arbitro: Accame di Albenga