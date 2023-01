Calcio. Prima Categoria B: il Savona frena la corsa del Quiliano&Valleggia: al "Picasso" finisce 0-0

QUILIANO & VALLEGGIA - SAVONA 0-0

FINISCE QUI LA SFIDA! 0-0 TRA QUILIANO&VALLEGGIA E SAVONA: la squadra di Ferraro si porta a +3 sul Pra, per gli striscioni un'ottima prestazione a livello di grinta e determinazione

93' IL PALO DI FANELLI ALL'ULTIMO SECONDO! Conclusione col mancino in precario equilibrio dal limite dell'area piccola, il montante nega al Quiliano il gol vittoria

92' che prestazione di Bruzzone, un motorino inesauribile a sinistra. Ennesimo pallone recuperato e preziosa rimessa laterale guadagnata nei pressi dell'area avversaria

90' solo tre minuti di recupero

89' corner per il Savona, che sul piano fisico ha avuto la forza di ribattere colpo su colpo all'avversario per tutti i novanta minuti

88' che occasione per il Quiliano: azione da sinistra a destra prima della conclusione di La Piana, tutto solo al limite dell'area, destro troppo telefonato che il portiere biancoblu alza in calcio d'angolo

86' Porta in uscita bassa anticipa Perrone, manca sempre meno alla fine

81' Moscino da fuori guadagna un corner dopo la deviazione di un difensore biancorosso, è un finale apertissimo a qualsiasi risultato

80' doppio angolo nel giro di pochi istanti a favore del Savona, Caredda raccoglie una corta respinta dal limite e tenta una palombella che scende leggermente tardi sorvolando la porta di Cambone

77' Perrone non centra lo specchio su punizione, sfuma un'altra potenziale chance a favore della squadra di Ferraro

76' Quintavalle commette fallo al limite su Bazzano, non è d'accordo il giocatore savonese che non le manda a dire al direttore di gara

74' che occasione per Carocci! Spizzata di testa da parte di Perrone che mette nelle condizioni ideali per battere a rete il numero tre biancorosso, mancino volante che termina pochi centimetri sopra la traversa della porta biancoblu

72' Bondi per Rubino, altro cambio ordinato da Ferraro

70' provvidenziale chiusura di Esposito su La Piana, entrato in partita con il piglio giusto. Gara che si sta accendendo sempre di più con il passare dei minuti

69' il sinistro del difensore biancoblu termina docile tra le braccia di Cambone

69' interessante punizione per il Savona, siamo a circa venticinque metri, Quintavalle pronto a battere...

68' metà ripresa ed è sempre 0-0 al "Picasso": prova ancora una volta generosa da parte degli striscioni, ma il Quiliano vuole i tre punti per riportare a cinque le lunghezze di vantaggio sul Pra, in vista dello scontro diretto in programma tra sette giorni in terra genovese

64' Kuci col destro da distanza impossibile, è praticamente un passaggio a Cambone

63' Tedesco sul secondo palo non riesce ad imprimere forza al pallone sul preciso traversone proveniente dalla sinistra, Porta non si scompone e fa subito ripartire i suoi

60' entra Moscino nel Savona, fuori Brazzino. Ferraro invece manda in campo La Piana al posto di Magnani

56' Bazzano da sinistro cerca la conclusione a giro sotto l'incrocio, Porta controlla a terra

53' non è così fluida e ragionata la manovra dei padroni di casa in questo avvio di ripresa, solida e fin qui attenta la difesa savonese guidata al centro dagli esperti Kuci e Quintavalle

50' il Savona cerca di tenere alto il proprio raggio d'azione costringendo il Quiliano a forzare la giocata, come al solito da monitorare la condizione dei biancoblu, particolarmente corti a livello numerico anche in panchina

46' si ricomincia!

SECONDO TEMPO

Su questa occasionissima si chiude la prima frazione di gioco: è 0-0 tra Quiliano&Valleggia e Savona, tra poco il racconto del secondo tempo

45' micidiale ripartenza biancorossa con Saino che si divora letteralmente l'1-0: Bazzano a sinistra trova il varco giusto per servire il compagno di squadra, stop e rasoterra a seguire che sfiora il palo alla destra di Porta

44' è uscito dal guscio il Savona in questo finale di primo tempo, sassata in diagonale di Bruzzone che costringe ancora Cambone al tuffo plastico per deviare in angolo

42' ancora uno squillo di Rapetti che converge dalla destra concludendo sul primo palo con il mancino, attento Cambone a respingere con i pugni

40' Rapetti libera al tiro Fancellu, diagonale potente che si perde direttamente sul fondo. Aveva poca luce l'esterno biancoblu per colpire a rete

39' Fanelli si coordina bene al limite calciando col sinistro, provvidenziale l'intervento di Quintavalle che devia in angolo

35' Tedesco frena la corsa di Bruzzone lanciato in ripartenza, ammonito il terzino quilianese

33' ci prova anche Saino da fuori, troppo poco per impensierire l'estremo difensore ex Finale

30' doppio squillo dei padroni di casa: prima Magnani da fuori e poi Bazzano all'altezza del dischetto non riescono a trovare la via del gol, Porta controlla a terra senza problemi il rasoterra del numero undici biancorosso

28' Brazzino stende Fanelli nei pressi della bandierina, punizione a favore del Q&V

26' Perrone cerca di fare da sponda all'inserimento di Saino, buona l'idea, ma il suo suggerimento termina direttamente sul fondo

19' Porta padrone dell'area piccola sul corner a rientrare battuto da Carocci, pallino del gioco in mano ai padroni di casa, il Savona fatica a costruire azioni pulite per impensierire la porta di Cambone

13' guadagna un tiro dalla bandierina anche la squadra di Frumento, i calci piazzati possono essere un'arma importante in casa biancoblu nell'arco della gara

11' Bazzano in profondità per Saino, tutto solo al limite dell'area piccola, ma l'arbitro segnala posizione di offside

9' prima occasione per i padroni di casa sugli sviluppi del corner battuto da Magnani, Perrone col destro trova un'autentica muraglia davanti alla linea e la sua conclusione viene ribattuta

8' Tedesco si sgancia sulla destra e mette in mezzo un pallone forte e teso che Di Roccia spedisce in angolo

6' primo tiro dalla bandierina a favore del Quiliano, che sta cercando di schiacciare subito il Savona nella propria metà campo

3' i supporter biancoblu riservano subito un coro di contestazione al presidente Cittadino, sul fronte opposto cori di incitamento all'indirizzo dell'attuale capolista del girone

1' si parte! Divise tradizionali per le due squadre, tribuna del "Picasso" completamente gremita con le tifoserie organizzate subito scatenate!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

Q&V: Cambone, Tedesco, Carocci, Salani, Fabbretti, Rubino, Fanelli, Magnani, Perrone, Saino, Bazzano

A disposizione : Bruzzone, Fiori, Bondi, Ferraro, Canale, D'Amico, Murialdo, La Piana, Grippo

Allenatore : Ferraro

SAVONA: Porta, Apicella, Esposito, Di Roccia, Kuci, Quintavalle, Fancellu, Brazzino, Rapetti, Caredda, Bruzzone

A disposizione : Cavallaro, Marrapodi, Moscino, Barbara, Beani