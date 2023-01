Anche Ermanno Frumento ha iniziato a mostrare pubblicamente segni di insofferenza per la situazione del Savona.

Con grande sportività, però, il tecnico biancoblu ha sottolineato i meriti del Quiliano & Valleggia per il campionato al vertice della graduatoria. Una zona alta ormai distante nelle aspettative per gli Striscione, a caccia degli ultimi punti necessari per garantirsi un finale di campionato sereno.